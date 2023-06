DE STEMMEN VAN ASSISEN. Volgens de boer was het een ongeluk, maar zijn vrouw beweerde meteen iets anders

Op 4 februari 2017 rijdt een ambulance een varkensboerderij in Gierle op. Daar is Paul Boeye onder het deksel van de waterput beland. Boer Jozef verklaart dat het om een stom ongeluk gaat. Maar als zijn vrouw toekomt, neemt ze de wetsdokter apart en zegt ze: “Hij heeft dit moedwillig gedaan.”