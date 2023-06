Robin Veldman heeft nieuwe uitdaging beet: ex-Anderlecht-assistent wordt voor het eerst hoofdcoach bij oudste club in Schotland

Het hing al even in de lucht, nu is het ook officieel. Robin Veldman, die onlangs vertrok als assistent bij Anderlecht, is de nieuwe coach van Queen’s Park FC. Dat is de oudste club uit Schotland. De 37-jarige Nederlander heeft in Glasgow zijn handtekening gezet onder een driejarig contract. Voor Veldman is het zijn eerste job als hoofdcoach.

Veldman kwam bij de Schotse tweedeklasser terecht via zijn landgenoot Marijn Beuker, de technisch directeur van de club. Queen’s Park werd vorig seizoen derde in de Schotse tweede klasse en miste in de daaropvolgende play-offs de kans op promotie naar het hoogste niveau.

“Vanaf het eerste moment dat de club mij contacteerde, had ik een warm gevoel”, aldus Veldman na zijn aanstelling. “Ik ben net als de club heel hongerig om goed te presteren. Het voorbije seizoen was Queen’s Park dichtbij promotie, ons doel is succes te halen met attractief en dominant voetbal. De visie om jonge spelers op het veld te brengen en attractief te spelen, spreekt me enorm aan.”

De Nederlander was de voorbije twee seizoenen aan de slag bij Anderlecht. Veldman heeft er zowat alle ploegen geleid. Hij was er achtereenvolgens hoofdcoach van de beloften, interim-coach bij het eerste elftal en de voorbije maanden T2 van Brian Riemer bij de A-ploeg. Vorige week vertrok de assistent bij paars-wit. Even flirtte hij met de jeugdacademie van Ajax, maar Veldman kiest dus voor z’n eerste avontuur als hoofdcoach.