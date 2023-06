Op 26 juni “stap naar afsluiten onderzoek” naar moord op Peter De Vleeschauwer

Peter De Vleeschauwer verdween op 14 november 1996 uit de rijkswachtkazerne van Sint-Niklaas. Het lichaam van de man werd op 26 december teruggevonden aan de Schelde in Hamme. — © BELGA

In het onderzoek naar de in 1996 vermoorde rijkswachter Peter De Vleeschauwer vindt op 26 juni een controle van de gebruikte bijzondere opsporingsmethoden (BOM-controle) plaats. “De voorlaatste stap naar het afsluiten van het onderzoek”, zegt Walter Van Steenbrugge, de advocaat van broer Chris De Vleeschauwer aan De morgen.

Peter De Vleeschauwer verdween op 14 november 1996 uit de rijkswachtkazerne van Sint-Niklaas in de Vermorgenstraat. Het lichaam van de man werd op 26 december teruggevonden aan de Schelde in Hamme. Hij was om het leven gebracht met een nekschot. Het gerechtelijke onderzoek leverde niets op en loopt nog altijd. Volgens de nabestaanden van De Vleeschauwer moeten de verantwoordelijken bij de toenmalige rijkswacht gezocht worden.

In mei 2009 trok de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling het onderzoek weg bij het parket van Dendermonde en stelde een raadsheer-onderzoeksrechter aan. De familie hoopte op een doorbraak, maar die kwam er niet, en de raadsheer is inmiddels met pensioen. Chris De Vleeschauwer en zijn advocaat Walter Van Steenbrugge hoopten dat het onderzoek naar de moord wordt stopgezet en het dossier openbaar wordt gemaakt, om de fouten in het onderzoek duidelijk te maken.

Op 26 juni vind de BOM-controle plaats voor de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling (KI). “Dat is de voorlaatste stap naar het afsluiten van het onderzoek en het ontlasten van de onderzoeksrechter”, zegt Van Steenbrugge aan De Morgen. “Wij verwachten dat dat laatste na de zomer zal gebeuren op een volgende KI-zitting. Nu, het onderzoek was de facto al stilgelegd. We zagen dit al een hele tijd aankomen.” Het Gentse parket-generaal bevestigt de datum maar geeft verder geen commentaar op de zaak.