Majeed Ashimeru spreekt vol ambitie vanuit Ghana: “Top zes? Zelfs de top vier is een realistisch doel voor Anderlecht”

Het is in een vrij ontspannen sfeer dat Majeed Ashimeru (25) sinds maandag in het trainingscomplex van de Ghanese nationale ploeg in Accra vertoeft. De Anderlecht-middenvelder is klaar voor zijn laatste klus van het seizoen 2022/23. Het afgelopen seizoen van paars-wit mag ondanks de goede individuele vorm van Ashimeru dan wel catastrofaal zijn afgelopen, voor de Ghanees begint straks een nieuw hoofdstuk. En dat hoofdstuk wil hij heel graag schrijven met Anderlecht, waar hij net als zijn ploegmakkers iets recht te zetten heeft. “Dat we zoveel problemen hebben gehad, is onmiddellijk een wake-up call voor komend seizoen”.

Majeed, proficiat met jouw selectie voor de nationale ploeg. Je hebt het verdiend.

“Ik wilde absoluut weer deel uitmaken van de nationale ploeg. Ik had er in het verleden al eens van mogen proeven en heb het sindsdien gemist. Eerder dit jaar kreeg ik een nieuwe kans en kon ik wat minuten sprokkelen (in maart viel Ashimeru na een afwezigheid van anderhalf jaar achttien minuten voor tijd in tijdens de Afrika Cup kwalificatiewedstrijd tegen Angola, mdv). Ik was goed bezig op clubniveau, waarna ik beloond werd met een selectie bij de nationale ploeg”.

Het kan meteen een belangrijke wedstrijd zijn voor jullie.

“Zondag nemen we het op tegen Madagaskar. We staan momenteel aan de leiding in onze kwalificatiegroep voor de Afrika Cup. Winnen we zondag in Madagaskar, dan hebben we ons ticket voor de Afrika Cup 2023 (die weliswaar pas in januari en februari 2024 wordt gespeeld, mdv) al beet”.

Jouw laatste officiële wedstrijd dateert van 23 april. Dat is meer dan twee maanden geleden. Zul je direct jouw stempel kunnen drukken in zo’n sleutelwedstrijd?

“Anderlecht en Ghana hebben goed gecommuniceerd over deze wedstrijd. We hebben samen een programma opgesteld dat me in staat stelde om wat vakantie te nemen en er daarna stevig in te vliegen om me zo goed mogelijk voor te bereiden op deze interland. Denk maar niet dat ik twee maanden vakantie heb genomen (lacht). Ik wilde op scherp staan wanneer ik weer het shirt van Ghana zou aantrekken, en daarna in goede vorm terugkeren naar Anderlecht om het komende seizoen optimaal voor te bereiden”.

Je schijnt jouw selectie voor de nationale ploeg te zien als een beloning voor jouw harde werk bij Anderlecht. Hoe verklaar je het feit dat je het op individueel vlak beter deed op het einde van het seizoen dan in het begin?

“Vertrouwen kan veel doen. Dat heeft een sleutelrol gespeeld in mijn evolutie. De nieuwe coach (Brian Riemer, mdv) heeft ervoor gezorgd dat mijn vertrouwen is gestegen, en dat heeft me beter doen spelen”.

Heeft hij dan iets speciaals gedaan?

“Neen, niets bijzonders. Maar hij heeft me wel doen beseffen dat ik beter kon presteren dan in het begin van het seizoen. Ik pas alleszins goed in het spelsysteem van Riemer”.

Het moet inderdaad gezegd: jij beantwoordt aan het profiel dat hij wel kan smaken.

“En anderzijds kan ik me ook wel vinden in de aanvallende aanpak van de coach en de directie. Veel crossen, een hoge pressing: dat matcht volledig met mijn voetbal-dna”.

Hebben we in de slotfase van het afgelopen seizoen, toen je het uitstekend deed bij Anderlecht, de echte Ashimeru gezien?

“Dat was het niveau dat ik aankan. Maar ik kan nóg beter presteren. Constanter zijn in mijn prestaties. Dat is alleszins het streefdoel voor komend seizoen. Mijn ploegmaats denken er ook zo over. Het is aan ons om binnenkort de lat wat hoger te leggen”.

Dat zal welgekomen zijn na die elfde plaats van vorig seizoen, die niet eens recht gaf op de Europe play-offs. Heb je een verklaring voor dat rampseizoen?

“Als we maar eens duidelijk de vinger op de wonde konden leggen… Om te beginnen zijn we natuurlijk allesbehalve goed uit de startblokken geschoten. We moesten van meet af aan achter de feiten aanlopen. In de tweede helft van het seizoen was er een verbetering merkbaar, al bleven er wel natuurlijk nog een pak werkpunten op tafel liggen. Het feit dat we afgelopen seizoen zoveel problemen hebben gehad, is misschien onmiddellijk een wake-up call voor komend seizoen”.

Ik meen toch wel wat vertrouwen te bespeuren in jouw woorden.

“Als we blijven voortdoen zoals we het seizoen geëindigd zijn en we slagen erin om te groeien in het seizoen, dan is er misschien wel iets mogelijk, ja. Ik ben positief omdat ik meen te mogen stellen dat dat vertrouwen gegrond is. In bepaalde wedstrijden hebben we écht wel goede dingen laten zien, hoor”.

Mag ik je dan vragen om je te wagen aan een pronostiekje? Is de top zes haalbaar voor Anderlecht?

“Dat is het strikte minimum. Wat er vorig seizoen gebeurd is, daar kunnen we enkel onszelf verantwoordelijk voor stellen. Het is nu aan ons om de situatie snel om te keren. We hebben allemaal iets recht te zetten. In dat opzicht zou ik zelfs zeggen dat de top vier een realistisch doel is”.

Als ik je zo hoor, Majeed, kan ik haast niet anders dan geloven dat jij er volgend seizoen ook nog bij bent?

“Het kan snel gaan in het voetbal, maar op dit moment denk ik enkel aan Anderlecht. Wanneer mijn taak bij de nationale ploeg erop zit, keer ik meteen terug naar de club en is het volgende seizoen begonnen”.