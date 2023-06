Kremlin heeft duidelijke boodschap voor journalisten van “vijandelijke landen”: “Business as usual is voorbij”

Of westerse journalisten in de toekomst nog welkom zullen zijn op Russische bijeenkomsten, zal sterk afhangen van hun gedrag. Dat verklaarde Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov. “Business as usual is voorbij.”

Momenteel is in Sint-Petersburg een groot economisch forum aan de gang, zowat de Russische tegenhanger van het jaarlijkse World Economic Forum in Davos. Vrijdag kwam president Vladimir Poetin er al spreken en hij verklaarde onder meer dat Rusland al“ “de eerste nucleaire wapens aan Wit-Rusland had geleverd”. Zijn uitspraken werden ijverig genoteerd door de aanwezige journalisten, al zijn dat er een pak minder dan voorgaande edities.

Niet alleen lieten meerdere bondgenoten van Rusland deze editie passeren, ook journalisten uit “onvriendelijke” of “vijandelijke” landen zijn deze keer niet welkom. Met die termen wordt al langer in de oorlog verwezen naar alle landen die de Russische invasie in Oekraïne niet steunen.

Volgens Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov is het zelfs nog maar zeer de vraag of westerse journalisten in de toekomst wel opnieuw accreditaties zullen krijgen voor Russische bijeenkomsten. “Business as usual is voorbij”, zo wordt Peskov geciteerd door het Russische staatspersbureau Tass. “Of journalisten nog welkom zijn, zal sterk afhangen van hun gedrag.”

De woordvoerder voegde er ook nog aan toe dat het verlenen van accreditaties zal afhangen van hoe Russische journalisten in het buitenland werden behandeld.