Vrouw geeft na 9 jaar toe dat ze hielp om haar moeder te vermoorden en haar lichaam in koffer te steken

Een wending in de “koffermoord”. In de hoop om een levenslange celstraf te vermijden heeft een Amerikaanse vrouw na negen jaar toch toegegeven “schuldig” te zijn.

Heather Mack, toen achttien en zwanger, was in 2014 samen met haar toenmalige vriend Tommy Schaefer en haar moeder Sheila von Wiese-Mack op luxevakantie op het Indonesische eiland Bali. Na een ruzie over geld sloeg Schaefer de moeder dood met een fruitschaal, waarna Heather de moord hielp verdoezelen. Niet veel later werd het lichaam van de 62-jarige vrouw echter teruggevonden in een met bloed besmeurde reiskoffer die in een taxi voor een ander luxehotel was achtergelaten. Een dag later kon het koppel al worden opgepakt.

Nog datzelfde jaar werden Mack en haar vriend veroordeeld op Bali. Schaefer kreeg achttien jaar voor de “koffermoord”, Mack tien. Zij werd in oktober 2021 echter al vervroegd vrijgelaten wegens goed gedrag, hij zit nog altijd in een Indonesische cel.

Mack, intussen uitgeleverd aan de Verenigde Staten, riskeert echter (net als Schaefer) ook in eigen land nog een veroordeling. In de hoop een levenslange celstraf te ontlopen veranderde de intussen 27-jarige vrijdag haar pleidooi. Aan een rechter in Chicago verklaarde ze “schuldig” te zijn aan een samenzwering om haar moeder te vermoorden en zo toegang te krijgen tot een trustfonds van anderhalf miljoen dollar.

Na de hoorzitting gaven familieleden van het slachtoffer een verklaring waarin ze zeiden “opgelucht” te zijn dat het brein achter de moord eindelijk haar schuld heeft toegegeven. “We zullen de stem van onze zus Sheila blijven en ervoor zorgen dat er gerechtigheid komt.”

Door haar ‘plea deal’ of pleidooiovereenkomst zou Mack nog maximaal 28 jaar cel riskeren, al gaf de rechter al te kennen dat hij nog niet besloten heeft of hij de overeenkomst - en dus ook de straflimiet - te aanvaarden.