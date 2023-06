Vader Kim voert urne van Arne (22) in truck naar afscheidsviering: “Een vriend met plaats in zijn hart voor iedereen”

Een indrukwekkende colonne van een zestigtal trucks heeft Arne Torremans (22) uit Minderhout (Hoogstraten) zaterdag begeleid naar zijn laatste rustplaats. De jongeman overleed vorige zondag aan de gevolgen van een zeldzame bloedziekte. Hij was een gepassioneerd vrachtwagenchauffeur, net zoals zijn vader Kim, en had een grote vriendenkring. “Zo willen wij hem ook graag herinneren: als een vriend met plaats in zijn hart voor iedereen.”

“Als chauffeur ben ik geboren, en als chauffeur ben ik gegaan.” Het zijn de eigen woorden van Arne Torremans op het overlijdensbericht. Als klein ventje droomde hij er al van om net als zijn vader vrachtwagenchauffeur te worden. En dat is hem ook gelukt. Arne haalde op jonge leeftijd zijn rijbewijs: zijn truck was zijn leven.

De lange stoet van vrachtwagens reikte van Minderhout tot in Hoogstraten. — © Joren De Weerdt

Vrachtwagenchauffeurs kwamen zaterdag van heinde en verre om Arne te begeleiden tijdens zijn laatste rit. Zij vormden een lange colonne in industriezone De Kluis in Hoogstraten en vertrokken naar het centrum van Minderhout. Helemaal achteraan reed de vader van Arne met de Scania-truck van zijn zoon, vergezeld van de urne. Een pakkend eerbetoon van mensen die de passie voor trucks met Arne delen.

Eresaluut

Vader Kim reed met de Scania van Arne voorbij ’t Withofke, zijn stamkroeg in Minderhout. Alle vrienden van Arne stonden hem daar op te wachten. Ze vormden een erehaag en brachten een eresaluut met rookbommen in groen en wit, de kleuren van Minderhout VV.

Vrienden van Arne ontsteken rookbommen in groen en wit, de kleuren van Minderhout VV. — © Joren De Weerdt

Arne was een geliefde figuur in het dorp. Hij heeft vele jaren gevoetbald bij Minderhout VV en hield daar een grote en hechte vriendenkring aan over. Zij noemen zich de Batsbruurs en -zusters. “Arne heeft gevochten als een leeuw in een oneerlijke strijd waar hij nooit als winnaar uit zou kunnen komen”, zeggen de vrienden. “Een opgever was hij niet, zowel op zijn ziekenhuisbed als daarbuiten.”

“Arne was iemand met een sterke wil die zich niet zomaar aan de kant liet schuiven. Hij had altijd een eigen ongezouten mening. Het was simpel, je kreeg wat je zag bij hem. Je zou hem kunnen omschrijven als een grote meneer met een klein hartje. Hij was net een hardgekookt ei: zacht vanbinnen, maar met een harde buitenkant. Maar eens je voorbij die buitenkant keek, was hij de beste vriend die je je kon inbeelden. Wat je ook nodig had, hij stond klaar voor al jouw problemen. Een luisterend oor, een stevige knuffel, een warme lach of net een harde realitycheck: je kreeg wat je op dat moment nodig had bij hem.”

Altijd paraat

“Arne kon zo goed aanvoelen wat de mensen rondom hem nodig hadden dat hij zichzelf soms vergat. Hij was de meest altruïstische persoon die er rondliep, eerst de rest en dan zichzelf. Overal waar hij kwam, van de voetbal tijdens zijn jonge jaren tot aan de toog in het café jaren later, was er niemand die hij niet raakte met zijn persoonlijkheid. Altijd paraat voor elke kameraad. Zo willen wij hem ook graag herinneren, als een vriend met plaats in zijn hart voor iedereen. Zoals wij nu ook allemaal een deel van hem meedragen in ons hart voor de rest van ons leven.”

De afscheidsplechtigheid vond plaats in zaal ’t Markenhof. Die was veel te klein voor de vele familieleden, vrienden en kennissen. Daarom was er op de speelplaats van basisschool De Scharrel een groot scherm geplaatst, zodat iedereen de plechtigheid kon volgen.

Vader Kim draagt de urne van de vrachtwagen naar de zaal van ’t Markenhof. — © Joren De Weerdt

Oproep

Arne leed aan PNH, of Paroxismale Nachtelijke Hemoglobinurie. Dat is een aandoening waarbij het lichaam de eigen bloedcellen afbreekt. Ze komt voor bij één op de 100.000 mensen.

Jolien, de zus van Arne, deed tijdens de afscheidsdienst een warme oproep om bloed te geven en je te registreren als stamceldonor. “Zoiets kan levens redden. Wij hadden een match gevonden voor een stamceltransplantatie en we zijn die donor enorm dankbaar. Spijtig genoeg heeft het Arne niet kunnen helpen, maar we doen deze oproep zodat er in de toekomst wél mensen gered kunnen worden.”

Grootste feest

Voor de familie en de vele vrienden was er nadien een drink in het favoriete café van Arne: ’t Withofke. “We zijn dankbaar dat we zijn laatste en grootste feest voor het einde hebben mogen bewaren”, zeggen de vrienden. “Een feest dat eigenlijk nooit groot genoeg kon zijn in vergelijking met de mens die hij was en de stempel die hij heeft gedrukt op onze levens.”

Vrienden en familie schuiven aan langs de vrachtwagen en pick-uptruck van Arne voor de afscheidsviering. — © Joren De Weerdt

“We missen onze Arne, die iedereen meteen een knuffel gaf wanneer hij arriveerde. We willen hem bedanken voor alles wat hij betekend heeft voor ons, zijn vrienden. Voor die lach, de humor, de avonturen, de grenzeloze steun, de allesoverstijgende vriendschap, maar vooral die eeuwige herinneringen. Bedankt, Arne.”

Batsbruurs, zo noemt de vriendenkring zich waar Arne deel van uitmaakte. — © Joren De Weerdt

