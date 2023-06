An: “Alle ouders gaan gebukt onder de problemen van hun kind.” — © Fred Debrock

Is het de schuld van ouders als hun kinderen drugs dealen, stelen of gewelddadig zijn? Feit is dat ministers Crevits en Demir eraan denken om hen ervoor te bestraffen. “Alsof er ouders zijn die hun kinderen bewust slecht opvoeden.”