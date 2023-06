Vechtpartij verstoort uitgaansavond: “Meisjes kregen het met elkaar aan de stok in café”

Door een vechtpartij was de Kasteelstraat in Brakel vrijdagavond een tijdje afgesloten tussen warenhuis Delhaize en café Bij Jo.

Het aantal agressievelingen bleef beperkt, maar rond de vechtersbazen verzamelden zich tot zestig kijklustigen, waardoor het verkeer in de Kasteelstraat even stil viel. De politie van de zone Brakel vroeg en kreeg versterking van omliggende zones en focuste zich er op om de rust te laten weerkeren.

De politie kwam ter plaatse om de rust in de Kasteelstraat te vrijwaren. — © RR

“Er vond vrijdagavond inderdaad een incident plaats in de Kasteelstraat”, bevestigt politiecommissaris John Pieteraerens van de zone Brakel. “Een aantal meisjes kregen het met elkaar aan de stok in café Bij Jo. Enkele jongens begonnen zich in die ruzie te bemoeien. Op een bepaald moment stonden de partijen buiten op straat. Daar stonden toch wel vijftig tot zestig personen. Op het moment dat onze ploeg ter plaatse kwam, samen met versterking, waren de gemoederen danig verhit. Onze mensen haalden twee personen uit de groep. Een meisje dat volledig in paniek bleek en een jongen die we door zijn moeder lieten afhalen. Op het moment dat die vrouw met haar wagen ter plaatse kwam om haar zoon mee te nemen, ontstond er ook agressie naar die mensen en hun auto.”

“Momenteel hebben we nog geen zicht op het aandeel van elke betrokkene in de vechtpartij. We verhoren getuigen in die zaak en we zullen camerabeelden analyseren. Wie wat heeft gedaan, was op het moment van de interventie van de politie geen prioriteit. Belangrijk was dat de rust in de straat terugkeerde.”

De politie vraagt aan getuigen om zich te melden bij de lokale politie. Dat kan op weekdagen tijdens de kantooruren op het nummer 055-42 60 00.