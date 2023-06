Frederik D’Hollander en Zulte Waregem branden van ambitie bij start van voorbereiding: “Iedereen wil heel graag promoveren”

De degradatie lijkt bij Zulte Waregem intussen toch wel aardig verteerd. Spelers, technische staf, bestuur én supporters lijken zich te hebben verzoend met een nieuwe start in de Challenger Pro League. Zo werden er al maar liefst 750 abonnementen verkocht.

De ervaren Jelle Vossen moet Essevee weer aan de nodige goals helpen. — © Bart Vandenbroucke

“Een mooie blijk van vertrouwen”, aldus trainer Frederik D’Hollander, die aan het roer blijft staan nadat hij Zulte Waregem in extremis niet voor de degradatie kon behoeden. “We starten niet van nul, hé. Je merkt dat er hier nog altijd een heel professionele structuur aanwezig is en daar willen we op verder bouwen. Zo snel mogelijk terugkeren naar de Jupiler Pro League is onze ambitie, dat steken we niet onder stoelen of banken. Je merkt ook dat iedereen er echt zin in heeft. De spelers hebben heel veel goesting. We zijn heel ambitieus, maar beseffen dat het niet altijd makkelijk zal gaan.”

“Vorig seizoen ondervonden we wellicht nog veel meer druk, negatieve dan wel. Nu zit je met een positieve druk” Frederik D’Hollander

Met Jelle Vossen en Ruud Vormer beschikt D’Hollander ook dit seizoen over twee ervaren steunpilaren. “Dat is ook een bewijs van onze ambitie, maar we zullen als groep moeten presteren. We zullen elke week het niveau van de Jupiler Pro League moeten halen om aan de top in de Challenger Pro League mee te kunnen draaien. Als we daar in slagen, moeten we in staat zijn om de strijd voor de promotietickets aan te gaan.”

Ruud Vormer vond de eerste veldtraining best leuk. — © Bart Vandenbroucke

Tijdens de voorbereiding kiest D’Hollander voor een geleidelijke opbouw. “Tijdens de eerste twee weken zal de klemtoon op het fysieke en het mentale aspect liggen”, aldus de trainer. “Maar vergis je niet, ook tijdens die eerste twee trainingsweken zullen we al tactische klemtonen leggen. Vervolgens lassen we een weekje relatieve rust in, waarbij de spelers een individueel programma meekrijgen. Nadien start het tweede luik, waarbij we vijf weken lang zullen toeleven naar de competitiestart.”

Dominant (maar niet naïef) voetballen

Het seizoen belooft lang en zwaar te worden voor Essevee. “We beseffen dat we vaak als favoriet aan de aftrap zullen komen”, glimlachte D’Hollander. “Logisch dus dat we ook wel wat anders zullen moeten gaan voetballen. In vergelijking met vorig seizoen zullen we hoger druk zetten. Dominant voetballen? Ja, maar niet naïef, want onze defensie zal ook met meer ruimte in de rug moeten spelen.”

Frederik D’Hollander en Davy De fauw. — © Bart Vandenbroucke

“Eigenlijk zijn we misschien wel onze grootste tegenstander”, besloot de Essevee-trainer. “Je moet gewoon naar jezelf kijken. Alles begint op training. Druk? Vorig seizoen ondervonden we wellicht nog veel meer druk, negatieve dan wel. Nu zit je met positieve druk. Iedereen wil heel graag promoveren. Dat geeft ons een mooie flow en het is aan ons om die fijne sfeer te behouden. Dat moet onze brandstof worden voor het nieuwe seizoen.”