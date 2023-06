Eerste keer in veertig jaar dat regerende monarch het doet: Charles III te paard op eerste verjaardagsparade

Voor het eerst sinds zijn troonbestijging is de Britse koning Charles III zaterdag in de bloemetjes gezet op Trooping The Colour, de jaarlijkse parade naar aanleiding van de officiële verjaardag van de Britse monarch.

De parade met 1.400 soldaten, 200 paarden en 400 leden van de militaire kapel trok zich omstreeks 11.00 uur op gang in het centrum van Londen. Tienduizenden kijklustigen hebben plaatsgenomen langs het parcours om zich te vergapen aan het militaire spektakel en de aanwezige Britse royals.

Koning Charles III nam deel aan de parade te paard. Het was de eerste keer sinds 1986 dat de regerende monarch een paard besteeg voor de ceremonie. De vorst werd vergezeld door zijn zoon en troonopvolger, prins William. Ook zijn zus, prinses Anne, en zijn jongste broer, prinses Edward, reden te paard. Koningin Camilla, prinses Kate en haar kinderen George, Charlotte en Louis volgden in een koets.

© REUTERS

De parade ging traditiegewijs van Buckingham Palace via The Mall naar de Horse Guards Parade, waar de koning als opperbevelhebber van het leger de troepen schouwt. Na afloop leidde Charles III de parade terug naar Buckingham Palace, waar de vorst en de rest van de familie vanop het balkon genoten van het overvliegen van vliegtuigen en helikopters van The Royal Air Force.

Trooping the Colour vindt steeds plaats rond midden juni. De traditie gaat terug tot de 17de eeuw. In 1748 besloot toenmalig koning George II, hoewel jarig op 30 oktober, dat de troepenschouw de officiële verjaardag van de koning moest vieren. Ook Charles III verjaart eigenlijk in het najaar, op 14 november.