Dag van vertrek laatste Amerikaanse soldaat wordt nationale feestdag in Afghanistan

Het talibanregime in Afghanistan heeft 31 augustus uitgeroepen tot een nationale feestdag. Het is de dag nadat de laatste Amerikaanse soldaat het land verliet in 2021.

In een verklaring laat het kabinet van de premier van de taliban weten dat de regering heeft besloten dat de dag als een feestdag op de officiële kalender zal worden beschouwd.

Generaal-majoor Chris Donahue was de laatste Amerikaanse soldaat die vertrok vanop de luchthaven van Kaboel om middernacht op 30 augustus 2021.

Na twintig jaar militaire aanwezigheid in Afghanistan verlieten de VS en hun bondgenoten het land. De missie in Afghanistan wordt beschouwd als de langste Amerikaanse oorlog in de geschiedenis.

Twee weken voor de volledige terugtrekking van de buitenlandse troepen viel de internationaal gesteunde Afghaanse regering en heroverden de taliban de macht. Sindsdien hebben de taliban opnieuw strenge wetten opgelegd en de rechten van vrouwen en meisjes sterk beperkt. Geen enkel land heeft de talibanregering erkend.