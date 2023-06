Vakbondsacties aan negen Delhaize-winkels in Brussel, Luik en Henegouwen

Hoewel deurwaarders al herhaaldelijk zijn ingezet, gaan de vakbondsacties voor bepaalde winkels van supermarktketen Delhaize door. Zaterdag hebben medewerkers voor negen winkels in Brussel, Aywaille in Luik en Enghien, Montigny-le-Tilleul en Bergen in Henegouwen postgevat, bevestigt de directie aan Belga.

In Brussel werd actiegevoerd voor Delhaize Chazal in Schaarbeek, Delhaize Dikke Beuk in Jette, Delhaize Debroux in Oudergem, Delhaize Boondaal en Flagey in Elsene. Bij die laatste zouden zelfs een hondertal actievoerder aanwezig zijn.

Om 8.00 uur sloot een twintigtal medewerkers van de Delhaize-supermarkt in Enghien de winkel. De medewerkers liepen uit protest naar buiten, verduidelijkte de christelijke vakbond CNE. Na de komst van een deurwaarder werd het piket tegen 11.00 uur opgeheven.

In Bergen verzamelde een veertigtal medewerkers tegen 9.00 uur voor de Delhaize-supermarkt om pamfletten uit te delen aan klanten. “Er werd een nieuw bevelschrift uitgevaardigd, uitsluitend voor Henegouwen, dat bepaalt dat we de toegang tot de site niet mogen verhinderen”, zei Myriam Djegham, nationaal secretaris voor de verkoop bij CNE, die de protestactie bijwoonde. “Nogmaals heeft een gerechtsdeurwaarder het bevelschrift overdreven geïnterpreteerd en afgeleid dat we ons niet op het grondgebied van Delhaize mogen bevinden. Dat is overijverig. De politie heeft ons aangeraden om ons op het tegenoverliggende voetpad op te stellen.”

Woordvoerder van Delhaize, Roel Dekelver, bevestigt dat een rechtbank in Bergen vrijdagavond heeft geoordeeld dat stakers in Henegouwen bij de supermarktketen de toegang voor klanten en medewerkers die willen werken, niet mogen verhinderen. De negen winkels zijn zaterdag min of meer getroffen, zegt Dekelver. “We doen alles wat we kunnen om de toegang tot de winkels te garanderen en hen open te houden.” Hij verduidelijkt nog dat de gestuurde gerechtsdeurwaarders zich ertoe beperken “de gebeurtenissen vast te stellen”.

In maart had de directie van de supermarktketen aangekondigd de 128 winkels in eigen beheer te willen verzelfstandigen. Het sociaal overleg zit muurvast.