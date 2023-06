Brandweer kan hondje net op tijd redden uit snikhete wagen: baasjes waren gaan shoppen

Het was personeel van dierenwinkel Tom & Co dat aan de alarmbel trok. In een wagen op de parking voor de winkel zat een hond in een snikhete wagen. Zijn baasjes hadden het raam op een kier gezet, maar dat was duidelijk onvoldoende op een snikhete dag als zaterdag.

De brandweer en de hondenbrigade van de politie kwamen ter plaatse. De brandweer deed de deur van de wagen open zonder schade te moeten maken en de hond raakte op tijd buiten. Net op dat moment kwamen de baasjes buiten uit de klerenwinkel naast Tom & Co. Ze waren gaan shoppen en kregen een uitbrander van de politie.

