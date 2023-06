Dode vogels spoelen massaal aan in Mexico door opwarming van Stille Oceaan

Aan de Mexicaanse kust spoelen massaal dode vogels aan. Eerder waren er al soortgelijke fenomenen in Peru en Chili. Volgens de Mexicaanse autoriteiten is dat het “zeer waarschijnlijke gevolg van opwarmend water in de Stille Oceaan”.

De ministeries van Landbouw en Milieu voerden analyses uit van de dode vogels. Daaruit bleek dat de dieren niet besmet waren met het AH5N1-virus dat verantwoordelijk is voor de vogelgriep. Ze concluderen dat de vogels van de honger zijn omgekomen, melden ze in een gezamenlijk persbericht.

“De meest waarschijnlijke oorzaak van deze epidemiologische gebeurtenis is de opwarming van het water van de Stille Oceaan, als gevolg van de effecten van het klimaatfenomeen El Niño”, luidt de verklaring. Volgens de ministeries leidt de opwarming van het oppervlak van de Stille Oceaan ertoe dat vissen dieper in zee zwemmen, waardoor vogels er niet op kunnen jagen.

El Niño

Het gaat vooral om pijlstormvogels, een kwetsbare soort, en meeuwen en pelikanen. De vogels sterven op zee en spoelen vervolgens aan door de stromingen.

El Niño is een natuurverschijnsel dat doorgaans wordt geassocieerd met stijgende temperaturen, toenemende droogte in bepaalde delen van de wereld en hevige regenval in andere. De laatste keer dat het weerfenomeen toesloeg, was in 2018-2019, waarna El Niño plaatsmaakte voor een opmerkelijk lange periode van La Niña, dat eerder het tegenovergestelde doet en een afkoelende werking heeft.