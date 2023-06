Blinken spreekt Japanse en Zuid-Koreaanse buitenlandministers voor bezoek aan China

Tijdens het gesprek veroordeelden Blinken en Park Jin vrijdag “de aanhoudende illegale lanceringen van ballistische raketten door Noord-Korea en benadrukten ze dat China zijn invloed moet aanwenden om Pyongyang aan te moedigen tot duurzame en serieuze diplomatie”, staat er in een verklaring van het ministerie.

Zaterdag vond dan weer het gesprek met zijn Japanse evenknie plaats. Ook daar kwamen de raketten ter sprake. Blinken bevestigde opnieuw “de niet-aflatende toewijding van de Verenigde Staten aan de verdediging van Japan”.

Drie doelen

De Amerikaanse functionaris besprak met zijn ambtgenoten ook het “belang” van trilaterale samenwerking tussen de Verenigde Staten, Zuid-Korea en Japan, met name op het vlak van economische kwesties in de regio Azië-Stille Oceaan.

Blinken trekt zondag en maandag naar de Chinese hoofdstad Peking voor een reeks ontmoetingen. De buitenlandminister zei vrijdag dat hij zichzelf drie doelen had gesteld voor zijn reis naar China: de dialoog aangaan, Peking sommeren en een gemeenschappelijke basis vinden.

De Amerikaanse president Joe Biden verklaarde zaterdag dan weer dat hij hoopt dat hij de Chinese president Xi Jinping “in de komende maanden” opnieuw kan ontmoeten om “te praten over de legitieme verschillen die we hebben, maar ook over hoe we dichter tot elkaar kunnen komen”.