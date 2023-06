IN BEELD. Thibaut Courtois ontvangt trofee voor 100 caps bij Rode Duivels uit de handen van… verloofde Mishel

De nationale nummer een haalde die honderdste cap al tijdens het WK in Qatar en zit zaterdagavond aan nummer 102. De doelman van Real Madrid werd intussen ook al opgenomen in de Walk of Fame van het Belgische voetbal, voor de deur van het bondsgebouw in Tubeke. In tegenstelling tot zijn ploegmaats werden niet zijn voeten, maar zijn handen in een bronzen plak gegoten. “De Rode Duivels mogen vertegenwoordigen en honderd caps halen, is een droom die is uitgekomen”, liet Courtois weten.

© BELGA

© BELGA

© BELGA

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Kevin De Bruyne had zaterdag zijn honderdste cap kunnen pakken, maar de aanvoerder liep vorig weekend met City in de finale van de Champions League tegen Inter een kwetsuur op aan de hamstring en is er dus niet bij.