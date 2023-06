Eerste commerciële vlucht sinds 2016 van Jemen naar Saoedi-Arabië

Voor het eerst sinds 2016 is er een commerciële vlucht van de door rebellen bezette hoofdstad Sanaa in Jemen vertrokken naar Saoedi-Arabië. Het toestel heeft pelgrims aan boord die deelnemen aan de hadj, de bedevaart naar Mekka.

De vlucht met 277 reizigers is de eerste sinds zeven jaar geleden de internationale luchthaven van Sanaa werd geblokkeerd door de Saoedische autoriteiten. Sindsdien lag het vliegverkeer vrijwel stil, met uitzondering van vluchten die de bevolking van hulp voorzagen. Op maandag en dinsdag vertrekken volgens het Houthi-bestuur nog twee vliegtuigen.

In Jemen brak in 2014 een burgeroorlog uit die leidde tot een humanitaire crisis van enorme omvang. Door Iran gesteunde Houthi-rebellen verdreven de Jemenitische regering uit Sanaa die met hulp van Saoedi-Arabië een tegenactie begon. Sindsdien leidt Saoedi-Arabië een internationale coalitie tegen de Houthi’s.

Jordanië als eerste

De gevechten in Jemen namen sterk af nadat in april vorig jaar een bestand van kracht was geworden, waarin onder meer werd afgesproken dat internationale vluchten vanuit Sanaa zouden worden hervat. In mei vorig jaar vertrok na zes jaar voor het eerst een commerciële vlucht, naar de Jordaanse hoofdstad Amman.

De vredesinspanningen zijn sinds maart in een stroomversnelling geraakt toen Saoedi-Arabië een verrassende toenadering aankondigde tot zijn machtige rivaal Iran, zeven jaar nadat zij de banden hadden verbroken. Nadat Iran eerder deze maand zijn ambassade in Riyad had heropend, bracht de minister van Buitenlandse Zaken van Saoedi-Arabië zaterdag een bezoek aan Teheran voor gesprekken met zijn ambtgenoot. In april vond een grote gevangenenruil plaats tussen de strijdende partijen in Jemen.