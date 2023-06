Uruguay maakt vredesduif van bronzen nazi-adelaar

Dit “symbool van geweld en oorlog” van 350 kilo zal worden omgevormd tot een “symbool van vrede en eenheid”, vertelde Luis Lacalle Pou aan de pers in Montevideo.

Het twee meter lange beeld sierde de achtersteven van de Admiral Graf Spee, een slagschip dat betrokken was bij een van de eerste schermutselingen van de Tweede Wereldoorlog. Kapitein Hans Langsdorff bracht het slagschip - een van de grootste in het Derde Rijk - tot zinken op 17 december 1939, na de slag bij de Rio de la Plata tegen Britse schepen. Het beeld werd pas in 2006 gevonden, na een zoektocht van tien jaar in Uruguayaanse wateren.

Na een procedurele strijd oordeelde het Hooggerechtshof van Uruguay dat de adelaar het exclusieve eigendom van de staat was. De Uruguayaanse kunstenaar Pablo Atchugarry werd gekozen om de bronzen vredesduif te maken, die in november klaar moet zijn.