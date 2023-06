Bekend militair expert gelooft in snel einde van de oorlog: “Het Russische leger is een papieren tijger”

Militair expert John Spencer ziet het einde van de oorlog in Oekraïne binnen handbereik. In een interview met het Duitse weekblad Stern beschrijft de adviseur van het Pentagon hoe het huidige offensief van Oekraïne een keerpunt in het conflict zou kunnen betekenen.

Spencer beoordeelt het recente tegenoffensief van Oekraïne als een succes en vertelt aan Stern dat Rusland “gefaald heeft met zijn winteroffensief”. De voortdurende steun aan Oekraïne door de westerse bondgenoten, samen met de groeiende militaire kracht en capaciteit van Oekraïne, zou Rusland steeds meer naar de onderhandelingstafel dwingen, aldus Spencer.

Wat betreft de herovering van de Krim schat de militaire expert de kansen van Oekraïne echter lager in. Gevraagd of de Krim weer deel zou kunnen worden van Oekraïne, zei hij: “Ik denk [...] niet dat de Oekraïners op dit moment de militaire capaciteit hebben om de Krim daadwerkelijk in te nemen”. Daar zou volgens Spencer veel meer druk op Rusland voor nodig zijn, iets wat nu moeilijk is voor Oekraïne.

(Lees verder onder de foto)

Een luchtfoto van Bachmoet waar de gevechten al bijna heel de oorlog lang erg intens zijn. — © via REUTERS

“Papieren tijger”

Spencer prijst de kracht van het Oekraïense leger als een “modern wonder”. “Vergeleken met 2014 is het Oekraïense leger nauwelijks herkenbaar en de motivatie en het moreel zijn extreem hoog. Ze slagen er zelfs in om de troepen niet oorlogsmoe te laten worden. Echt opmerkelijk.”

De situatie is anders bij het Russische leger, volgens Spencer. “Alle jaren van corruptie en omkoping hebben duidelijk hun sporen nagelaten. Het Russische leger is in veel opzichten een papieren tijger,” aldus de militaire expert. “En het Russische leger moet niet alleen opboksen tegen het Oekraïense leger, maar ook tegen 40 miljoen Oekraïners. En dit gevecht kunnen ze niet winnen.”

Spencer zegt tijdens het interview dat het conflict nog een hele tijd zou kunnen duren maar niet onder deze vorm. “Gezien zijn problemen met mobilisatie, troepensterkte en geografie zal Poetin deze oorlog niet veel langer kunnen voortzetten”, aldus Spencer. “De Russische president heeft immers niet veel capaciteit meer om de oorlog op dit niveau voort te zetten en heeft al te veel verloren.”

Spencer sprak zich ook uit over toetreding van Oekraïne tot de NAVO: “Het zou de soevereiniteit van Oekraïne versterken. Het maakt niet uit wat de Russen ervan vinden.” Hij acht het gevaar van een nucleaire escalatie door Rusland onwaarschijnlijk. “Rusland kan niet tegen de NAVO vechten. Het kan zelfs niet goed vechten tegen Oekraïne.”