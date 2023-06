Doelpunt Oostenrijk had er niet mogen komen, protest van Dendoncker bij scheidsrechter was terecht: “Het was géén corner”

Koude douche voor de Belgen na dik twintig minuten in de EK-kwalificatiematch tegen Oostenrijk. Orel Mangala devieerde de bal ongelukkig in eigen doel na een hoekschop.

Die hoekschop had er in principe nooit mogen komen. Op de beelden is te zien hoe de Oostenrijker Michael Gregoritsch de bal voor het laatst raakt in een duel met Leander Dendoncker. De Rode Duivels appelleerden terecht bij de Franse scheidsrechter, maar die wilde er niet van weten.

“Ik vroeg hem om de fase te checken”“

Vooral Leander Dendoncker was niet te spreken over de corner die aan de 0-1 voorafging. “Het was zeker geen hoekschop”, aldus de West-Vlaming. “Ik trapte de bal tegen die Oostenrijker, niet omgekeerd. Dat ben ik de scheidsrechter ook gaan zeggen. Ik vroeg hem om de fase te checken (de VAR mag dat niet doen, red.), hij zei dat alles afgetoetst was. Ik kan niet meer doen.”

“We hadden hier altijd moeten winnen”, vervolgde Dendoncker. “Daar ben ik ontgoocheld over. We kregen voldoende mogelijkheden. Ach, je mag ook niet vergeten dat dit een nieuwe ploeg is, met veel jonge jongens. Geef ons wat tijd.”

Voldaan over eigen prestatie, onzeker voor Estland

Dendoncker mocht wel voldaan zijn over zijn eigen prestatie. Hij wist naar eigen zeggen pas op de dag van de match dat hij zou mogen starten. “Of de coach me als een verdediger of een middenvelder ziet? Beiden, denk ik. Deze keer stond ik achterin, en dat in een viermansdefensie - dat was lang geleden voor mij. Maar het liep best degelijk.”

Het is lang niet zeker dat Leander Dendoncker tegen Estland inzetbaar zal zijn. De speler van Aston Villa, die centraal achterin de geblesseerde Jan Vertonghen verving, had zich bezeerd aan de lies/bil. Hij moest voortijdig naar de kant. “Ik heb me pijn gedaan”, zei Dendoncker achteraf. “Het valt af te wachten of ik fit geraak voor de verplaatsing naar Estland.”

Mocht Dendoncker niet speelklaar zijn voor Estland, heeft Tedesco voldoende alternatieven. Denk maar aan een eventueel dan wel inzetbare Vertonghen, Al Dakhil of Bornauw.

