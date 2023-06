EK KWALIFICATIES. Portugal is pas in slot klaar met Bosnië, oude bekende Georges Mikautadze loodst Georgië naar voorlopige tweede plaats

Groep A

Noorwegen - Schotland 1-2

Cyprus - Georgië 1-2

Wie anders dan Erling Haaland zette Noorwegen op het uur op voorsprong. De spits van Manchester City scoorde vanop de stip. Haaland werd in de 84e minuut naar de kant gehaald toen de overwinning binnen leek, maar niets was minder waar. Op twee minuten tijd bogen de Schotten de scheve situatie volledig om. Schotland heeft tot dusver het maximum van de punten in groep A. Bij Georgië stond oude bekende Georges Mikautadze (ex-Seraing) aan het kanon. Georgië wipt zo (voorlopig) naar de tweede plaats over Spanje.

Schotland viert de winnende treffer van Kenny McLean. — © via REUTERS

Groep E

Albanië - Moldavië 2-0

Faerøer - Tsjechië 0-3

Tsjechië ging eenvoudig winnen op de Faerøer-eilanden, terwijl Albanië hun eerste driepunter van de campagne pakte. De Tsjechen staan eerste in groep E met zeven punten.

Groep F

Azerbeidzjan - Estland 1-1

België - Oostenrijk 1-1

Hekkensluiters in onze groep Azerbeidzjan en Estland speelden gelijk en schieten zo niets op in de stand. De Rode Duivels beten hun tanden stuk op een stug Oostenrijk en kwamen niet verder dan een 1-1 gelijk tegen Oostenrijk. De Belgen blijven zo hangen op de tweede plaats achter de Oostenrijkers, die wel een wedstrijd meer hebben gespeeld.

Lukaku scoorde de gelijkmaker. — © BELGA

Groep G

Litouwen - Bulgarije 1-1

Montenegro - Hongarije 0-0

Twee gelijke spelen in groep G. Litouwen kwam al na een kwartier voor, maar moest enkele minuten later verder met tien man na een vroege rode kaart. Bulgarije maakte al snel gelijk, maar kon verder niet profiteren van het overwicht. In de wedstrijd tussen Montenegro en Hongarije werd er niet gescoord. De Hongaren lieten de kans liggen om mee aan de leiding met Servië te komen.

Groep J

Luxemburg - Liechtenstein 2-0

IJsland - Slovakije 1-2

Portugal - Bosnië & Herzegovina 1-0

Bij Luxemburg hield Union-doelman Anthony Moris zijn netten schoon. Portugal, met Cristiano Ronaldo in de basis, kon tot diep in de wedstrijd niet overtuigen tegen Bosnië & Herzegovina. De ploeg van bondscoach Roberto Martinez won uiteindelijk wel met duidelijke 3-0 cijfers dankzij een doelpunt van Bernardo Silva en twee late treffers van Bruno Fernandes.