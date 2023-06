Defensieve middenvelder Massimo Decoene (19) probeert centraal achterin zijn kans te grijpen bij KV Kortrijk: “Ik wil dit seizoen zo veel mogelijk aan spelen toekomen”

Op maandag de eerste training, op zaterdag de eerste oefenwedstrijd. KV Kortrijk begint vroeg aan het nieuwe seizoen. Een nieuwe trainer was/is er nog niet en dus stond Joseph Akpala zaterdag tijdens de eerste oefenmatch in Wervik opnieuw langs de zijlijn. In de eerste helft zag hij zijn ploeg op voorsprong komen via een kopbaldoelpunt van Gueye, maar in het slot van de eerste 45 minuten maakte Van Den Bogaerde gelijk. Elke Kortrijkse A-kernspeler bleef na de rust in de kleedkamer. Een jeugdig KVK kreeg in de tweede helft een strafschop tegen, maar Wervik benutte de unieke kans om op voorsprong te komen niet. Toch bleef de thuisploeg aandringen en Verhaeghe zette de 2-1-voorsprong - meteen ook de eindstand - toch op het bord.

Louis Bracke komt met de schrik vrij op deze poging van Jonas Van Exem, maar uiteindelijk verloor KV Kortrijk toch z’n eerste oefenmatch met 2-1 in Wervik. — © Bart Vandenbroucke

Massimo Decoene (19) ondertekende een paar weken geleden zijn eerste profcontract bij KV Kortrijk. In de oefenwedstrijd tegen Wervik stond hij centraal achterin naast Joao Silva. “Ik ben heel tevreden dat ik mijn eerste profcontract kon ondertekenen. Een jongensdroom kwam uit”, zei Decoene na de oefenpot in Wervik. “Ik voel me goed bij KV Kortrijk. Ik kom goed overeen met iedere speler in de selectie, maar ik steek momenteel het meeste op van Silva. Hij geeft me tips hoe ik me moet gedragen als centrale verdediger. Ik ben van nature een defensieve middenvelder, maar ik kan centraal achterin ook goed uit de voeten. Dit seizoen wil ik gewoon zo veel mogelijk aan spelen toekomen. Ik wil me bewijzen en dan zal alles wel vanzelf komen.”