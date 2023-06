KMI waarschuwt voor onweer met code geel in één provincie: dit weer mogen we de komende dagen verwachten

Onweders vanuit Frankrijk bereiken zondagavond en -nacht vooral het westen van ons land. Daarbij kan er in een uur tijd twintig liter regen per vierkante meter vallen. Er kunnen ook rukwinden voorkomen.

Ook in het centrale deel van België kan het onweren, maar momenteel verwacht het KMI daar in vergelijking met het westen minder actieve buien.

(Lees verder onder de foto)

In sommige provincies is nog altijd code geel voor hitte van kracht, in West-Vlaanderen geldt zondagavond code geel voor onweer. — © KMI

Weersvoorspelling

Zondag begint op sommige plaatsen nog zonnig, maar vanaf het westen neemt de bewolking toe en trekken enkele buien over ons land. In de loop van de dag vergroot de kans op onweer, vooral in het westen, zo meldt het KMI.

Het wordt zondag wel opnieuw warm met maxima van 24 graden aan zee en in de Hoge Venen en tot 27 à 29 graden in Laag- en Midden-België. Er waait een zwakke tot matige wind uit zuid tot zuidoost.

Zondagavond en -nacht wordt het wisselend bewolkt met hoofdzakelijk ten noorden van Samber en Maas kans op onweerachtige buien. De minima liggen tussen 15 en 20 graden bij een zwakke tot matige wind uit zuid tot zuidwest.

Maandag wordt het wisselend bewolkt met opklaringen, hoge wolkenvelden en stapelwolken. In de loop van de dag vallen er enkele lokale buien. ’s Avonds en maandagnacht lijken er meer buien te gaan vallen vanaf Frankrijk met lokaal onweer. De maxima liggen tussen 22 graden aan zee en 28 graden in de Kempen bij een zwakke tot matige wind uit west tot zuidwest. Op het einde van de namiddag ruimt de wind in het westelijke deel van het land naar noordwest, elders wordt hij veranderlijk.

Dinsdag wordt het onstabiel met in de loop van de dag meer en intensere buien die uiteindelijk kunnen gepaard gaan met stevig onweer. De maxima liggen tussen 22 graden aan zee en 28 graden in de Kempen. De wind is overwegend matig uit zuid tot zuidwest.

Woensdag is het wisselend bewolkt met in het binnenland nog enkele lokale buien. Over het zuidoosten is er nog kans op onweer. De maxima schommelen van 21 à 22 graden aan zee tot 25 à 27 graden in Laag- en Midden-België. De wind waait zwak tot matig uit westelijke richtingen.

Donderdag ontwikkelen er zich opnieuw buien, soms met onweer. De buienkans is groter over het oosten. We krijgen maxima van 21 tot 26 graden bij een zwakke tot matige wind uit west tot noordwest.

Vrijdag blijft de kans op buien beperkt en wisselen zon en wolken elkaar af. De maxima schommelen in de meeste streken rond 24 à 25 graden. De wind waait zwak tot matig uit noordwest.

Zaterdag blijft het droog met opklaringen en wolken. De maxima liggen tussen 23 en 26 graden.