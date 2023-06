Amerikaans president Joe Biden zegt in eerste campagnespeech de rijken zwaarder te zullen belasten

© Getty Images via AFP

De Amerikaanse president Joe Biden heeft op zijn eerste campagnebijeenkomst voor de presidentsverkiezingen van 2024 verklaard dat het “hoog tijd is dat de superrijken hun eerlijk deel betalen”.

Biden deed die uitspraak zaterdag in de belangrijke ‘swing state’ Pennsylvania. Voorts zette de huidige Amerikaanse president ook zijn economische prestaties in de verf.

Voor een publiek vol vakbondslui verklaarde Biden dat hij ervan overtuigd was dat de economische toekomst voorspoedig oogt. “De investeringen die we de afgelopen drie jaar hebben gedaan, zullen het land de komende vijf decennia transformeren”, klonk het. De Amerikaanse president verwees onder meer naar de Chips and Science Act, een wet die 53 miljard dollar voorziet voor productie en onderzoek omtrent microchips, en de Inflation Reduction Act, een enorm investeringsplan voor groene energie.

Als de Republikeinen in 2024 aan de macht komen, zullen ze die hervormingen terugdraaien, stelde Biden.

Daarnaast verkondigde Biden ook dat hij de belastingen voor de rijken en multinationals zou optrekken. “Het stoort me niet dat ze miljardair zijn. Maar ze moeten gewoon hun eerlijk deel betalen.”

De meeting werd georganiseerd door de vakbond AFL-CIO, een vakbondsfederatie waar 12,5 miljoen Amerikanen bij zijn aangesloten en die zijn steun voor Biden uitsprak.

De 80-jarige Biden kondigde eind april aan kandidaat te zijn om te worden herverkozen.