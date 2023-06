Ondanks gelijkspel winnen Rode Duivels harten bij internationale pers: “Opwindende ploeg, wat een flankaanvallers”

De Rode Duivels hebben het debuut van nieuwe bondscoach Domenico Tedesco voor eigen volk niet kunnen winnen van Oostenrijk: 1-1. Maar in het buitenland oogstte het new look België wel lof met zijn dribbelaars op de flanken. Vooral Jérémy Doku krijgt veel bloemetjes toegeworpen.

In Oostenrijk zag de grootste regionale krant Kleine Zeitung een aangename partij. “De sfeer zat er goed in in België en dat hielp de Oostenrijkers om in samenwerking met de Rode Duivels er een waardige voetbalmatch van te maken. Ze zaten de thuisploeg diep op de Belgische helft op de huid en deden hen afzien, al leidde dat aanvankelijk niet echt tot veel gevaar. Het was wel duidelijk dat het team van Domenico Tedesco hun geblesseerde spelmaker Kevin De Bruyne miste.”

“De prestaties van de Oostenrijkers waren uitstekend, ze deelden zelf ook uit en waren niet zomaar toeschouwers”, aldus Oostenrijks dagblad Der Standard. “Maar ze hadden ook het geluk van de dapperen, want Youri Tielemans hamerde de bal in blessuretijd op de lat. Al was het niet alleen geluk: België werd pas na een halfuur dominanter, en je kon niet zeggen dat de 0-1 van Oostenrijk uit de lucht was komen gevallen.”

“Wederopbouw Rode Duivels op goede weg”

Maar buiten Oostenrijk klinkt het toch dat België pech gehad heeft de wedstrijd niet te winnen. Nederlandse openbare omroep NOS stelt dat Oostenrijk “de Belgische stormloop overleefde” en noemt de manier waarop België op achterstand kwam “uiterst ongelukkig”.

© Isosport

Amerikaans persagentschap Associated Press (AP) schrijft dat “het lijkt alsof de wederopbouw van de Belgische nationale ploeg goed op weg is, zelfs zonder Kevin De Bruyne.” “Ook al eindigde de match op 1-1, de Rode Duivels zorgen wel voor opwinding. Zonder Onana en De Bruyne had hun middenveld het voor rust moeilijk, maar Lukebakio maakte goed gebruik van zijn snelheid op rechts, Doku zaaide paniek met zijn sprintjes en Lukaku zette de Oostenrijkse verdediging constant onder druk. België verdiende te winnen.”

Bloemetjes voor Doku (en Lukebakio)

Ook in Frankrijk zagen ze dat België de betere kansen had gehad. De Franse toonaangevende sportkrant L’Equipe zegt dat “de Belgen zich zorgen moeten maken over hun gebrek aan efficiëntie.” “Jérémy Doku verblijdde met zijn rushes, maar na een resem gemiste kansen kon Oostenrijk op voorsprong komen. Tot de 71ste minuut hadden de Belgen maar één keer tussen de palen kunnen trappen, en dat was de 1-1 van Lukaku. Daarna zag je het gebrek aan ervaring van de Rode Duivels, die een grootse Courtois nodig hadden om niet weer op achterstand te komen.”

Voor hen was Rennes-speler Doku de grote uitblinker. “Hij speelde een openingskwartier met zeer veel kwaliteit en deed de Oostenrijkse verdediging keer op keer pijn. Zijn dribbels en snelheid maakten indruk. Hij mist wel nog vista bij zijn laatste pass: zijn voorzet gaat niet altijd naar de juiste plaats en soms maakt hij de verkeerde keuze in zijn passing.”

Sportzender Eurosport sloot zich daarbij aan en had het over de Belgische flankaanvallers in hun ‘gespreksonderwerp na de match’. “Die zijn legit (zeer goed, red). Doku was een sensatie op de linkerflank. De Oostenrijkers wisten niet wat ze moesten doen met zijn stop-start-sprintjes. Op een andere avond zou hij een hattrick aan assists hebben gehad. Op de andere flank was Dodi Lukebakio even goed. Hij zette zijn tegenstander vroeg in de match al in de wind met een stijlvolle draaibeweging en ging onophoudelijk de eerste verdediger voorbij telkens hij de bal kreeg.”