Gelijkspel met wrang kantje: Rode Duivels zakken opnieuw een plaatsje op de FIFA-ranking

Hun vierde plaats raken ze kwijt aan Engeland, dat voor deze interlandbreak al nadrukkelijk in de nek van de Belgen hijgde. The Three Lions wonnen vrijdagavond al makkelijk met 0-4 van Malta. In principe kunnen de Rode Duivels hun vierde plaats volgende week nog terugpakken, maar daarvoor moeten ze in Estland een beter resultaat neerzetten dan de Engelsen tegen Noord-Macedonië.

Daarmee lijkt het pensioen van de Gouden Generatie zich ook te vertalen naar de FIFA-ranking. De Belgische nationale ploeg stond van het najaar 2018 tot maart 2022 onafgebroken aan de leiding van de wereldranking, die het toen kwijtraakte aan Brazilië. Na het teleurstellend verlopen WK zag België ook Argentinië en Frankrijk over zich springen in de ranking. Zes maanden later is het dus de beurt aan de Engelsen.