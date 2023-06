40-jarige Canadese recordinternational Atiba Hutchinson zet een punt achter zijn loopbaan

Atiba Hutchinson (links) voor Canada in actie op het WK 2022. — © REUTERS

De kapitein en recordinternational van de Canadese nationale ploeg, Atiba Hutchinson, heeft aangekondigd zondag na de finale van de CONCACAF Nations League tegen de Verenigde Staten te stoppen als international. Meer dan waarschijnlijk stopt hij helemaal als profvoetballer. De veertigjarige middenvelder heeft 104 caps op zijn actief. In clubverband was hij de laatste elf jaar actief voor het Turkse Besiktas.

“Het waren twintig geweldige jaren om het nationale team te vertegenwoordigen”, zei Hutchinson in een video van de Canadese bond. “Ik ben op een punt gekomen om te stoppen. Ik denk dat dit het best mogelijke moment is.”

Hutchinson debuteerde in januari 2003 voor Canada. Vorige winter speelde hij in Qatar zijn eerste WK. De Rode Duivels waren de tegenstander in de eerste groepswedstrijd en wonnen toen met 1-0.

Hutchinson kwam tijdens zijn clubcarrière ook uit voor de Zweedse ploegen Östers en Helsingborgs, het Deense FC Kopenhagen en het Nederlandse PSV. Op zijn palmares prijken vier Deense titels en drie Turkse titels. Hij won in Denemarken, Nederland en Turkije telkens een beker.