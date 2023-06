Vrouw treft onbekende man aan in bed dochtertje: “Gelukkig had hij zijn onderbroek nog aan”

Een bezorgde moeder uit het Nederlandse Molenlanden belde zaterdagochtend met een opvallend bericht de politie op. Ze had een nagenoeg naakte man in het bedje van haar dochter aangetroffen.

Agenten gingen meteen ter plaatse in de woning in Arkel (Molenlanden) en vonden de jongeman laveloos in de kinderkamer. Volgens een politiebericht op sociale media, dat inmiddels lijkt te zijn verwijderd, ging het om een achttienjarige man die na een lange avond in het verkeerde bed was gestapt. Volgens de agenten was hij compleet de weg kwijt. “Gelukkig had hij nog wel zijn onderbroek aan.”

Nadat hij werd wakker geschud, zou hij zich vooral druk hebben gemaakt om zijn telefoon die hij kwijt was geraakt. “Terwijl net de man des huizes thuiskwam, had deze jongen geluk dat hij al bij ons achter in de bus zat. Wij konden ons de reactie van de vader wel enigszins voorstellen”, meldden de agenten.

De achttienjarige is thuis afgezet en overgedragen aan zijn vader. Maar van enige inkeer of reflectie op zijn daden leek geen sprake. “Gezien zijn reactie richting ons en de woorden die hij uitte had één en ander weinig indruk op hem gemaakt.”

Het is onduidelijk of de man nog ergens van verdacht wordt.