Nederlands neerslagtekort nadert dat van recordjaar 1976

Het neerslagtekort in Nederland gaat snel omhoog. Het tekort is nu bijna net zo groot als in juni 1976. Dat jaar staat bekend als het droogste ooit in Nederland.

Het tekort aan regen ligt nu ruim boven dat van de vijf procent droogste jaren, blijkt uit de monitor van weerinstituut KNMI en staat nu gemiddeld op 148 millimeter. Omdat er wat regen wordt verwacht zal het tekort deze week iets afnemen, maar nog boven dat van de vijf procent droogste jaren blijven.

In sommige delen van Nederland kruipt het neerslagtekort al naar de 200 millimeter. In enkele andere gebieden, zoals Limburg en Zeeuws-Vlaanderen heeft het juni nog wel wat geregend. Door het tekort aan regen is vooral de bovengrond kurkdroog, net als de begroeiing. Er is volgens de veiligheidsregio’s een heel groot risico op natuurbranden die zich door de droogte snel kunnen uitbreiden. Alle brandweerkorpsen hebben daarom nu extra mensen en wagens klaar staan om een natuurbrand snel te kunnen blussen.

De grondwaterstand is in de meeste delen van Nederland nog in orde door het natte voorjaar. Maar op de hoge zandgronden zakt het water snel weg. Daar gelden ook sproeiverboden.