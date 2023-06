Jonge Duivels kunnen rekenen op Loïs Openda tijdens openingsduel op EK tegen Oranje

De spits van Lens verlaat de kern van de Rode Duivels eerstdaags om aan te sluiten bij de beloften en reist dus niet mee met de A-ploeg naar Estland. Voor de ploeg van Jacky Mathijssen is de komst van Openda meer dan welgekomen, afgelopen donderdag in de oefenwedstrijd tegen Israël (0-2) werd nog eens duidelijk dat de beloften scorend vermogen kunnen gebruiken. Wanneer Deman, Vranckx en Al-Dakhil de overstap maken is nog niet duidelijk.