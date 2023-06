Drama in promotiematch in Spanje: Alavés promoveert dankzij VAR-penalty in minuut 129

Alavés keert na een seizoen in tweede klasse volgend seizoen terug in La Liga. De Baskische club haalde het in de terugwedstrijd van de promotiefinale met 0-1 na verlengingen van Levante, de club van Charly Musonda en Wesley Moraes (ex-Club Brugge).

Het heenduel was vorige zondag op 0-0 geëindigd. Die stand stond zaterdag ook na 90 minuten op het bord. Als het 0-0 zou blijven, zou Levante promoveren omdat het in de reguliere competitie hoger geëindigd was dan Alavés. Maar in de blessuretijd van de verlengingen ontstond er nog een scrimmage voor het doel van Levante, waarbij verdediger Robert Pier ongelukkig hands maakte. Na tussenkomst van de VAR kwam er een penalty, die pas in minuut 129 genomen én omgezet werd door aanvaller Asier Villalibre: 0-1.

Bij Levante bleef Musonda de hele wedstrijd op de bank. Wesley Moraes viel op het uur in, net als voormalig Spaans international Roberto Soldado (ex-Valencia). Bij Alavés was Mamadou Sylla (ex-Eupen en Gent) invaller.

Alavés keert zo samen met kampioen Granada en Las Palmas terug naar de Spaanse hoogste klasse. Elche, Espanyol Barcelona en Real Valladolid maken de omgekeerde beweging.

