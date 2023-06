Italië geeft tablet met spijkerschrift terug aan Irak

De stenen tablet draagt het insigne van Shalmaneser III, een Assyrische koning die van 858 tot 823 voor Christus heerste over de noordelijke regio Nimrod.

Hoe de tablet in de jaren 80 van vorige eeuw precies in Italië terechtkwam, is niet meteen duidelijk. De autoriteiten gaven de kunstschat op 14 juni terug aan de Iraakse president Abdel Latif Rachid tijdens zijn bezoek aan de Italiaanse stad Bologna. De spijkerschrifttablet zal aan het Iraakse nationaal museum worden overhandigd.

Irak is de bakermat van heel wat beschavingen, zoals de Assyrische, maar ook de Babylonische, de Sumerische en de Akkadische. De eerste steden ontstonden er, net als het schrift. Het land telt veel archeologische sites, maar die werden decennialang geplunderd. De chaos die ontstond na de Amerikaanse inval in 2003 en de opkomst van Islamitische Staat in 2014 verergerde dat nog.