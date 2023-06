Ontslag voorzitter Jong VLD komt er na ongewenste aanraking tijdens cafébezoek na partijcongres: “Een privézaak”

“Aan de basis ligt een recente vertrouwensbreuk met een lid van het Kernbestuur.” Dat geeft Philippe Nys als reden voor zijn ontslag als voorzitter van Jong VLD. Dat schrijft hij in een korte verklaring op Twitter. “Omdat ik niet wens dat een persoonlijke situatie de werking van Jong VLD hypothekeert.”

Eerder meldde VRT al dat het om “grensoverschrijdend gedrag” zou gaan. Uit goede bron heeft het Nieuwsblad vernomen dat er een incident zou zijn geweest tijdens na het congres van Open VLD half mei in Gent. Tijdens een cafébezoek zou Nys in een dronken bui een vrouwelijk bestuurslid ongewenst hebben aangeraakt. Nadien is een bemiddeling tussen de twee opgestart, maar in de plaats van een oplossing, bracht dat een verdere escalatie. Afgelopen donderdag zou op een bestuursvergadering de bom helemaal zijn ontploft.

Nys heeft nu een stap opzijgezet als jongerenvoorzitter, maar blijft wel aan de slag als raadgever op het kabinet van Vlaams minister Bart Somers (Open VLD). Dat bevestigt de woordvoerder van Somers, die het over “een privézaak” heeft. Dat wijst erop dat Nys op dit moment nog steeds een toekomst in de partij heeft.

De 29-jarige Philippe Nys, afkomstig uit Maaseik, wordt als een beloftevol politicus gezien. Door zijn gedrevenheid wordt hij zelfs met voormalig premier Guy Verhofstadt vergeleken. Een potentieel dat Open VLD vermoedelijk niet wil verloren laten gaan. Iets waar Nys in zijn aankondiging ook naar verwijst: “Ik zet mijn liberaal engagement verder.”

Nys zelf was niet bereikbaar voor een reactie, bestuursleden van Jong VLD weigeren commentaar.

