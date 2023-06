Nederlands bondscoach Ronald Koeman ‘waarschuwt’ zijn spelers voor duel tegen Italië: “Dat neem ik mee naar september”

Het Nederlands elftal bereidt zich voor op de strijd om het brons in de Nations League tegen Italië. De wedstrijd is live te volgen op de NOS. “We willen tegen Italië met dezelfde energie spelen als woensdag tegen Kroatië”, aldus de bondscoach. “We willen de goede dingen uit dat eerste duel doorzetten en minder foutjes maken. De twee veldgoals, dus niet de strafschoppen, die mochten echt niet. Rond en binnen het strafschopgebied moeten we agressiever verdedigen. Er moet betere communicatie zijn en we moeten dichter bij onze tegenstander zijn”, legde Koeman de vinger op de zere plek van de verloren halve finale.

Verder kijken

Koeman erkende het belang van de Nations League-wedstrijd, maar liet ook doorschemeren al verder te kijken. “We zijn bezig met de kwalificatie voor het EK 2024. Dat voert de boventoon. Maar een treffen met Italië is voor ons altijd een topwedstrijd. In welke hoedanigheid dan ook. Het gekke van de ploeg is dat ze eerst het EK winnen, en vervolgens het WK niet halen. Maar ze zijn altijd moeilijk te verslaan. Twee nederlagen in eigen land zou voor ons zeer teleurstellend zijn.”

Ook daarmee nam de bondscoach een voorschot op de sfeer richting de herstart van de kwalificatie in september. “Ik heb de afgelopen dagen na de nederlaag tegen Kroatië gezien dat er genoeg energie is. Dat moet ook, want we zijn het Nederlands elftal. Daar ben je altijd trots op om voor te spelen. Ik ga geen spelers rust geven omdat het de laatste wedstrijd van het seizoen is. Je wilt in Oranje altijd een goed resultaat neerzetten, en ook persoonlijk een goede prestatie. In mijn ogen zijn er spelers die fitter moeten zijn, en in mijn optiek meer moeten spelen. Dat neem ik wel mee in mijn afweging voor de selectie in september.”

Jurriën Timber mist mogelijk de troostfinale. “Hij had wat klachten op de training”, aldus Koeman.