Miserie op en naast het festivalterrein van Werchter Boutique, organisatie slaat mea culpa: “Het was niet goed”

Op sociale media regent het kritiek op de organisatie van Werchter Boutique, het festival dat zaterdag plaatsvond met onder meer Goldband op het programma en P!nk als headliner. “Hele concert in de rij gestaan voor frieten, schandalig”, klinkt het onder meer op Twitter. Maar toch bleek vooral de verkeerschaos in de regio een grote bron van frustratie. “De laatste 5 kilometer anderhalf uur moeten rijden om de parking op te geraken.” Of nog: “Twee uur and counting in de file en er nog in slagen om Goldband te missen.” Het is slechts een greep uit de boze reacties.

“De conclusie is heel eenvoudig: het was niet goed”, erkent woordvoerder Nele Bigarré. “We zetten ieder jaar hard in op mobiliteit en we vinden het zelf ook erg dat er veel is misgelopen, we gaan dit grondig evalueren.” Dat het de eerste keer is dat bezoekers hun parkeerticket op voorhand moesten kopen, heeft zeker een impact gehad op de situatie. Toch was dat niet de enige oorzaak.

Drie QR-codes

Volgens Bigarré gaat het om een samenloop van omstandigheden. “De instroom van bezoekers leek niet gespreid”, zegt ze. “Wellicht hebben veel festivalgangers ervoor gekozen om op een later moment naar het festivalterrein te trekken door de hitte. Daardoor was er héél veel volk op hetzelfde tijdstip onderweg. Daarnaast waren er omleidingen in de regio die losstonden van het festival maar de verkeerssituatie extra bemoeilijkten.”

Er was natuurlijk ook het nieuwe parkeersysteem. Dit jaar moeten bezoekers op voorhand online een ticket aankopen voor een parkeerterrein naar keuze. Dat is anders dan vorige jaren, waarbij festivalgangers naar het festivalpark reden en daar richting resterende vrije parking gestuurd werden door bewegwijzering en stewards. “Alle parkeertickets waren uitverkocht, dus dat werkte op zich prima.” Alleen: het ticket zelf bleek voor heel wat mensen verwarrend. “Er staan verschillende QR-codes op het ticket. Eentje geldt als toegangsticket, de andere codes sturen de gps-coördinaten naar Google Maps of Waze.”

In totaal staan dus drie codes op het blad. “We merken dat mensen uit gewoonte het festivalpark van Werchter intikken op hun gps. Dat is begrijpelijk, maar het is geen goed idee.” Het advies van de organisatie luidt als volgt: “Het is onze ultieme tip om de QR-code te scannen van de gps-app die je wilt gebruiken. Wie Waze gebruikt, scant de Waze-code. Wie Google Maps gebruikt, scant de andere code. Enkel op die manier zal je gps je naar de juiste route en juiste parking wijzen.”

Extra ploegen

De aangeboden informatie goed lezen, dus. Want ook vandaag belooft het een drukke dag te worden met TW Classic. Bruce Springsteen als headliner is opnieuw goed voor een uitverkocht festivalterrein, dat staat gelijk aan zo’n 60.000 bezoekers. “Vandaag verwachten we wel een andere situatie”, zegt Bigarré. “Maar we zetten voor de zekerheid toch een aantal extra ploegen in om de verkeerssituatie op te volgen. Er komt ook nog een mobiliteitsvergadering straks.”

Over de wachtrijen op de weide heeft de organisatie weinig te melden. “Er waren lange wachtrijen aan de kraampjes, dat klopt. Maar dat heeft naar ons gevoel vooral te maken met een piekmoment. Veel mensen zijn blijkbaar op hetzelfde moment gaan eten. Over het cashless systeem hebben we weinig klachten binnen gekregen, onze evaluatie daarover is positief.”

Een leerrijke oefening zo vlak voor de start van Rock Werchter, de vierdaagse die op donderdag 29 juni begint. “Een meerdaags festival is sowieso anders dan een dagfestival”, klinkt het. “Het campinggebeuren zorgt ervoor dat er verschillende instroommomenten zijn.” Volgende week staat wel nog superster Harry Styles in Werchter, dat is geen meerdaagse maar opnieuw een drukbezocht dagevenement. Afwachten of de organisatie en ook de autobestuurders uit hun fouten leren.