Pascal Smet (Vooruit) neemt ontslag nadat blijkt dat verblijf Iraanse delegatie werd betaald: “Ik ben verantwoordelijk voor fout van medewerker”

“Ik heb zelf geen fout gemaakt”, zegt de Brusselse staatssecretaris Pascal Smet (Vooruit) meermaals tijdens de persconferentie die hij zondagmiddag inderhaast heeft bijeengeroepen. “Een medewerker heeft toelating gegeven dat het Brussel Gewest de verblijfskosten van twee Iraanse burgemeesters en een Russische vice-burgemeester heeft betaald tijdens de internationale conferentie van burgemeesters. Maar ik neem daarvoor de politieke verantwoordelijkheid en vanaf middernacht ben ik niet langer staatssecretaris van het Brussels Gewest.”

Met die woorden heeft Smet zijn ontslag aangekondigd. De voorbije dagen was al duidelijk geworden dat de zaak rond de burgemeester van Teheran een politiek probleem werd. Drie weken na de vrijlating van Olivier Vandecasteele in ruil voor de Iraanse diplomaat Assadollah Assadi was de burgemeester van Teheran eerder deze week op bezoek in Brussel. Burgemeester Philippe Close (PS) nodigde Alireza Zakani zelfs uit op het stadhuis, waar hij poseerde met een brede lach op het gezicht samen, met de andere burgemeesters tijdens hun internationale conferentie.

De burgemeester van Teheran tussen collega’s van over de hele wereld in het Brusselse stadhuis. — © rr

De uitnodiging van een Iraanse delegatie, evenals van enkele Russische politici stuitte echter op veel verzet. Dat ze in de huidige omstandigheden een visum konden krijgen voor ons land kwam zowel federaal minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib (verantwoordelijk voor de uitreiking van visa) als Brussels staatssecretaris Pascal Smet op veel kritiek te staan. Donderdag in het parlement wees Lahbib al heel duidelijk naar Smet, wat bij Smet zelf naar eigen zeggen een wrange nasmaak laat. “Ik heb het heel moeilijk met een klimaat waar je door een collega onder de bus wordt gegooid.”

In het Brussels Parlement had Smet zich vrijdag nog stevig verweerd op de kritiek. Hij gaf aan “geen druk te hebben uitgeoefend” op Buitenlandse Zaken. Daarna had hij alle e-mails hierover aan het parlement overhandigd. Volgens Smet hadden zijn medewerkers toen over de mail over de verblijfskosten gekeken. Die is nu wel opgedoken, en is meteen ook de aanleiding voor zijn ontslag. “Anderen zouden die medewerker misschien ontslaan, maar ik neem mijn politieke verantwoordelijkheid.”

(Lees verder onder de foto)

© BELGA

Terug parlementslid

De staatssecretaris zegt zaterdag te betreuren dat hij de indruk heeft gegeven dat de Iraanse delegatie welkom zou zijn in de hoofdstad. “Iedereen die me kent, weet dat dat niet zo is en ik te goeder trouw in de internationale logica van een internationale stad, internationale conferentie en internationale organisaties heb gehandeld.” Daarmee wijst Smet op het principe van stadsdiplomatie, “dat nog niet is doorgedrongen in België en tot bijkomend onbegrip leidt.” Smet duidt er nogmaals op dat “deze historische conferentie door 1.400 deelnemers als zeer positief werd ervaren en de uitstraling van Brussel heeft verbeterd.”

Smet laat nog weten dat “iedereen die in dit dossier betrokken is, moet nadenken over zijn of haar verantwoordelijkheid. De minister van buitenlandse zaken moet voor zichzelf uitmaken of ze die verantwoordelijkheid wil opnemen.” De staatssecretaris zegt dat hij “het heel erg vond hoe hij in het federale parlement onder de bus werd gegooid.” Daarmee duidt hij op de plenaire zitting van donderdag, waar parlementsleden van de oppositie, maar ook van de meerderheid, stevige kritiek aan zijn adres uitten, net als minister Hadja Lahbib.Smet zal vanaf morgenochtend terug aan de slag gaan als Brussels parlementslid.

Opvolger

Het is wellicht wachten tot morgen/maandag om te weten wie Smet opvolgt als staatssecretaris in de regering van Rudi Vervoort. Hij had een tamelijk ruim pakket bevoegdheden in zijn portefeuille: Stedenbouw, Europese en Internationale Aangelegenheden, Buitenlandse Handel en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp.

Voorlopig is het nog gissen naar wie hem opvolgt. Een van de kandidaten is Hannelore Goeman (38). Zij zetelde de vorige legislatuur in het Brussels parlement. Bij de verkiezingen van 2019 was ze lijsttrekster van de Brusselse sp.a-lijst voor het Vlaams parlement, waar ze momenteel fractieleidster is van de Vlaamse socialisten.

Een andere naam die naar voren komt, is die van Ans Persoons (44). Zij is momenteel schepen van Stedenbouw, Openbare ruimte en Nederlandstalig onderwijs in de Stad Brussel. Ze was ook schepen in het vorige college in de stad, maar nam ontslag uit die coalitie in de nasleep van het Samusocial-schandaal. Bij de vorige verkiezingen trok ze de burgerlijst Change.Brussels.