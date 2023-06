Degradant KV Oostende begint maandag opnieuw te trainen met dertigtal spelers maar zonder hoofdtrainer

Voorlopig zonder hoofdtrainer vat degradant KV Oostende maandag om 15 uur op het kunstgrasveld van sportpark De Schorre de eerste training voor het nieuwe seizoen in de Challenger Pro League aan. Pas binnen één week mogen de voetballers de andere trainingsterreinen betreden. Misschien is er dan ook een nieuwe T1.

Stijn Vreven staat met stip genoteerd als nieuwe trainer van KV Oostende, maar de kustclub wacht op een akkoord van de Amerikaanse eigenaar. In afwachting van de aanstelling van een T1 worden de trainingen geleid door Kurt Bataille (hoofdtrainer U21), Michiel Jonckheere (hoofdtrainer U18; ex-speler van KV Oostende en KV Kortrijk), Korneel Deceuninck (fysiektrainer A-kern), Charles Thieren en Stefaan Thieren (keeperstrainers U21/jeugd) en Guy Vallaeys (fysiektrainer U21). Sportief jeugdverantwoordelijke Nils Vanneste is waarnemend sportief verantwoordelijke na het vertrek van de Fransman Gauthier Ganaye.

KV Oostende verwacht 29 spelers op de eerste training. Vier van hen behoren tot de U21-ploeg, één tot het U18-team. Richmond Badu, Jordy Schelfhout, Leandro Wauters (U21) en Lars Van Parys (U18) zijn de vier doelmannen. Zech Medley, Anton Tanghe, Manuel Osifo, Thomas Basila, Matej Rodin (vanaf dinsdag) en Siebe Wylin vormen het half dozijn verdedigers. Er zullen ook veertien middenvelders op post zijn: Alfons Amade, Vincent Koziello, Maxime D’Arpino, Sieben Dewaele, Theo Ndicka, Robbie D’Haese, Kenny Rocha, Alessandro Albanese, Nick Bätzner, Tatsuhiro Sakamoto, Yorrit Hansen (U21), Hugo Devestele (U21), Anas Hammas (U21) en de Belgische tester Jean-Pierre Longonda. Ook zijn er zes aanvallers uitgenodigd: Mohamed Berte, David Atanga, Ivan Durdov, Andy Musayev, Dapo Mebude en Andrew Jung.

Spits Thierry Ambrose is nog actief met Guadeloupe en sluit later aan. Aanvaller Thomas Robinet speelde langer door met het naar vierde klasse gedegradeerde AS Nancy en heeft ook één week extra vakantie. Matej Rodin sluit vanaf dinsdag aan. Fanos Katelaris staat dicht bij een uitgaande transfer naar een Cyptiotische club en is niet van de partij. Basila (Nancy), Jung (Quevilly), Albanese en Koziello (Virton) keren terug van hun uitleenbeurten.

Zonder veertien vertrouwde gezichten

Veertien vertrouwde gezichten zijn vanaf deze week niet meer in de groen-rood-gele uitrusting te zien. Guillaume Hubert, Brecht Capon (stopt met voetbal), Evangelos Patoulidis, Indy Boonen, Cameron McGeehan en Preben Stiers zijn einde contract. Voor Dillon Phillips (Cardiff), Mateo Barac (Kyryla Sovotov Samara), Osaze Urhoghide (Celtic Glasgow), Pierre Dwomoh (Antwerp), Kelvin Arase (Karlsruhe) en Fraser Hornby (Reims) was het huurcontract beëindigd. New York Red Bulls huurt nog steeds Kyle Duncan en heeft een aankoopoptie. Makhtar Gueye is verhuurd aan Zaragoza, dat eigendom is van Inter Miami. In die huurovereenkomst steekt een verplichte aankoopoptie.