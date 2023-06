Meer dan tienduizend mensen probeerden dit jaar het Kanaal over te steken

Dit jaar heeft Groot-Brittannië al meer dan tienduizend mensen geregistreerd die een poging waagden om met bootjes het Kanaal over te steken, zo bericht het Britse PA media op basis van recente cijfers. Vooral de afgelopen dagen doken die cijfers de hoogte in. Vrijdag ging het om 486 personen, zaterdag om 374.

In totaal gaat het dit jaar tot nu toe over 10.139 personen, zo meldt het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken. In juni vorig jaar lag dat cijfer wel nog iets hoger. Bovendien vestigde het jaartotaal van 2022 met 45.755 oversteken een record.

Na een eerder ‘rustige’ maand mei, registreert Londen in juni - onder andere door de betere weersomstandigheden - heel wat meer oversteken, met een record voor dit jaar op 11 juni. Toen probeerden 549 mensen het Kanaal over te steken.

Voor de Britse premier Rishi Sunak en zijn Conservatieve Partij is het aanpakken van migrantenbootjes een van de topprioriteiten.

LEES OOK. Tunesische president: “Tunesië zal geen grenspolitie voor Europa zijn”