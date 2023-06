Israël versnelt bouw nieuwe nederzettingen op Westelijke Jordaanoever

Mannen staan in een gebouw dat op 15 juni verwoest werd door Israël op de Westelijke Jordaanoever. — © REUTERS

De verantwoordelijkheid voor vergunningen voor nederzettingsprojecten wordt volgens de lokale radiozender Galei Tzahal overgeheveld van het ministerie van Defensie naar minister van Financiën Bezalel Smotrich, een extreemrechtse pleitbezorger van het nederzettingenbeleid.

Om de bouw te versnellen, wordt het aantal stappen voor het bekomen van een vergunning aanzienlijk ingeperkt. Smotrich maakte zich sterk dat er op de Westelijke Jordaanoever duizenden nieuwe wooneenheden gebouwd zullen worden. “Met de hulp van God zullen we het nederzettingenbeleid blijven ontwikkelen en de controle van Israël over het grondgebied versterken”, tweette hij.

Aanval door Israël in de Westelijke Jordaanoever deze week — © AFP

Druk op Israël uitoefenen

Het bouwen van illegale nederzettingen door Israël in bezet Palestijns gebied stuit al geruime tijd op internationale kritiek, en deed het conflict met gewapende Palestijnse groepen al meermaals opflakkeren. Het Palestijnse ministerie van Buitenlandse Zaken veroordeelde het besluit reeds en roept de internationale gemeenschap op om druk uit te oefenen op Israël om de beslissing te herzien.

Op een ontmoeting in maart in Egypte hadden Israëli’s en Palestijnen afgesproken om drie tot zes maanden lang geen unilaterale maatregelen te nemen. Volgens het Egyptische ministerie van Buitenlandse Zaken had Israël beloofd om de eerste zes maanden geen nieuwe nederzettingen goed te keuren.

Israël veroverde de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem tijdens de Zesdaagse Oorlog van 1967. Vandaag leven er bijna 600.000 Israëli’s in een van de meer dan tweehonderd nederzettingen.

In 2016 bestempelde de VN-Veiligheidsraad deze nederzettingen als een schending van het internationale recht en riep Israël op om alle activiteiten op dat vlak te stoppen. De Palestijnen willen een eigen staat oprichten in de Westelijke Jordaanoever, de Gazastrook en Oost-Jeruzalem.