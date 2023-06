Italiaans B-team pakt derde plaats in Nations League na zege tegen Nederland in troostfinale

Nederland is vierde en laatste geworden in de Final Four van de Nations League. Tegen Italië (2-3) was het vooral één helft lang abominabel. Bondscoach Ronald Koeman zei zich te schamen.

Bij de pauze stond het 0-2 voor Italië, dat nochtans met een veredeld B-elftal aantrad. Nederland speelde slechts één kans bij mekaar en was voorts een zootje ongeregeld. Bruggeling Noa Lang, die aan basisplek kreeg maar na 45 minuten vervangen werd, kon niks klaarmaken.

“De manier waarop wij in de eerste helft hebben gespeeld, daar mogen we ons voor schamen”, vond Ronald Koeman. “Er was een gebrek aan bereidheid. Het was lamlendig. Dat neem ik ook mezelf kwalijk. Dit is een grote stap terug, hier ga ik eens goed over nadenken.”

Italië, dat ook met twijfels zat na moeilijke maanden, legde meer kwaliteit op de mat (al was dat dus niet zo heel moeilijk). Dimarco, Fratessi en Chiesa zorgden voor de doelpunten. Voor Nederland scoorden Bergwijn en Wijnaldum. Het feit dat Nederland na de rust veerkracht had getoond, was voor Koeman slechts een pleister op een houten been. “Daar ben ik niet eens blij om. Wat we voordien lieten zien, was te dramatisch.”

En zo pakte Italië brons in de Final Four. In de studio van NOS waren analisten Rafael van der Vaart en Pierre van Hooijdonk hard voor Oranje: “Het verschil met de toplanden is heel groot. Dat is teleurstellend.” (pjc)