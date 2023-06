Moet ook Hadja Lahbib ontslag nemen? Oppositie richt pijlen op MR-minister, sneer van Pascal Smet spreekt boekdelen

“Iedereen die hierin betrokken is, moet voor zichzelf de vraag stellen of ze, zoals ik, hun verantwoordelijkheid moeten opnemen.” Op zijn persconferentie gaf Pascal Smet in weinig bedekte termen een sneer naar de minister van Buitenlandse Zaken, Hadja Lahbib (MR). Of ook zij nu ontslag moet nemen, “moet je aan haarzelf vragen”, aldus Smet, maar de suggestie is duidelijk genoeg. Smet had de burgemeester van Teheran uitgenodigd, maar finaal had Buitenlandse Zaken wel ingestemd.

Minister van Buitenlandse Zaken, Hadja Lahbib (MR) — © BELGA

Ook federaal oppositiepartij N-VA richt nu haar pijlen op Lahbib. “Wanneer neemt zij haar verantwoordelijkheid op?”, aldus Kamerfractieleider Peter De Roover in een persbericht. “Komende woensdag vindt een extra commissie Buitenlandse Zaken plaats. Daarin zal ze zich niet langer achter staatssecretaris Smet kunnen verschuilen.”

Persoonlijk

Bij eerdere vragen in het parlement had Lahbib al de hete aardappel naar Smet doorgeschoven. Ze spaarde daarbij de kritiek niet. “Dat de staatssecretaris samen met de Iraanse delegatie poseert in het Brusselse stadhuis, toont zijn gebrek aan verantwoordelijkheid en moed”, aldus Lahbib afgelopen donderdag in de Kamer.

Op zijn persconferentie zei Smet dat hij die uithaal heel persoonlijk heeft genomen. “We leven blijkbaar in een klimaat waarin politici hun collega’s zonder probleem onder de bus gooien”, zei hij. “Ik heb het daar heel moeilijk mee.” De gespannen relatie tussen de twee wordt mee aangewakkerd door de Brusselse politieke situatie. Bij de verkiezingen van volgend jaar worden Smet en Lahbib concurrenten in Brussel. Bovendien zit MR, de partij van Lahbib, in het Brussels Parlement in de oppositie.

Schuldinzicht

Voorlopig wil Lahbib zelf niet reageren op de zaak. Haar kabinet verwijst door naar het parlementaire debat van woensdag. Maar het ziet er niet naar uit dat ook zij zich naar de uitgang laat duwen. Haar voorzitter Georges-Louis Bouchez liet op Twitter weten dat Pascal Smet voor hem duidelijk een fout had gemaakt “Hij draagt daar nu de logische gevolgen van”, aldus Bouchez. “Als verantwoordelijke voor de internationale relaties van het Brussels Gewest had hij die uitnodiging nooit mogen versturen.” Veel schuldinzicht lijkt er dan ook niet te zullen volgen van MR de komende dagen.