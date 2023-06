Water van Atlantische Oceaan is nog nooit zo warm geweest

Het klinkt als een ideale zomerdag, water met een temperatuur boven de 20 graden. Maar eigenlijk gaat het om een recordhoogte en dat zal wereldwijde gevolgen hebben volgens klimaatwetenschappers. Het gemiddelde was namelijk de voorbije drie decennia altijd 21,6 graden. Sinds vorig jaar wordt de Atlantische Oceaan geteisterd door een golf van extreme hitte en als de zomer echt begint, dan zal de temperatuur verder stijgen. “Dit is een ongelooflijk ongewoon jaar”, zegt klimaatwetenschapper Gabriel Vecchi van Princeton University. “En een warme Atlantische Oceaan heeft wereldwijd invloed”.

De oppervlaktetemperatuur van de Atlantische Oceaan beïnvloedt namelijk de regenval en de stormen in Brazilië, India, de Sahel-regio in Afrika en het zuidwesten van de Verenigde Staten. Warm water is ook nog eens brandstof voor orkanen en hoe warmer het water, hoe krachtiger de stormen. Die stormen kunnen ervoor zorgen dat de visvoorraden, die 3 miljard mensen voeden, afnemen.

Het is niet alleen de Atlantische Oceaan die warmer wordt. Oceanen over de hele wereld hebben op dit moment de maken met verbluffend hoge temperaturen. Aan de andere kant van de wereld warmt nu ook het oppervlak van de Stille Oceaan door het begin van El-Niño. Aan de Mexicaanse kust spoelden afgelopen dagen al massaal veel dode vogels aan, eerder was er al een soortgelijk fenomeen in Peru en Chili. Volgens de Mexicaanse autoriteiten is dat het “zeer waarschijnlijke gevolg van opwarmend water in de Stille Oceaan”.