Eerste hittegolf van het jaar is voorbij

Na tien dagen is er een einde gekomen aan de hittegolf. De temperatuur kwam zondag niet boven de 24,4 graden uit in Ukkel. “Na tien dagen is de hittegolf dus ten einde”, zegt David Dehenauw van het KMI.

Een record hebben we er uiteindelijk niet mee gebroken: na tien dagen stokt de hittegolf die we hier sinds 8 juni hadden. “De temperatuur is in Ukkel maar tot 24,4 graden gegaan vandaag”, zegt David Dehenauw van het KMI. “Daardoor duurde de hittegolf dus maar tot gisteren: tien dagen.”

Het record van de langste hittegolf blijft staan op die van 1947. Die duurde negentien dagen.

Echt verschroeiend heet is het gedurende de hele hittegolf wel niet geweest. Toch voldeed het weer aan de definitie: gedurende minstens vijf dagen was het 25 graden en op minstens drie van die dagen bereikte de temperatuur 30 graden.

Doordat de temperaturen in deze hittegolf nooit tot pakweg 35 of 36 graden gingen, schatten experten in de volksgezondheid de impact van deze warme periode niet zo somber in. De alarmfase voor hoge ozonconcentraties in de lucht gecombineerd met een temperatuur van boven de 28 graden werd bijvoorbeeld niet afgekondigd.

Het is van 2006 geleden dat zo vroeg in het seizoen een hittegolf voorkwam, toen van 9 tot 13 juni. Zo vroeg op het jaar een hittegolf in ons land, is geen unicum: in 1947 (29/5-4/6) en 1922 (21-25/5) gebeurde dat nog vroeger.