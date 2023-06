Graspop gaat volledig uit zijn dak voor Helmut Lotti: “Geef hem volgend jaar de main stage”

Helmut Lotti Goes Metal op Graspop, en daar willen heel wat metalfans getuige van zijn. De Metal Dome staat dan ook afgeladen vol voor het debuut van de populaire zanger op het metalfestival in Dessel. Maar lang niet iedereen kan binnen en heel wat nieuwsgierigen proberen helemaal achterin of zelfs buiten de tent het langverwachte optreden mee te maken. Op Twitter wordt intussen al opgeroepen om de zanger “volgend jaar de main stage” te geven.