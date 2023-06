Na de autochaos op zaterdag werd Werchter overspoeld door fietsen op zondag: ellenlange files aan fietsparkings

Een opvallend groot aantal mensen besliste zondag om met de fiets naar de festivalweide in Werchter af te zakken voor TW Classic. Niet alleen stonden de fietsenparkings vol, bijna elk vrij plekje in Werchter werd ingenomen door een fiets.

Op zaterdag zette urenlange files een domper op de festivalvreugde voor heel wat bezoekers van Werchter Boutique. Omdat ze zo lang moesten aanschuiven om een plaatsje voor hun wagen te bemachtigen, misten sommige bezoekers een deel van de optredens. “Kom met het openbaar vervoer of met de fiets”, had de organisatie daarop opgeroepen.

Zelfs bij het kapelletje stonden fietsen gestald.

Zondag bleken een opvallend groot aantal mensen geluisterd te hebben, en voor de fiets als transportmiddel gekozen te hebben. Een tendens die volgens Haachts burgemeester Steven Swiggers (Open VLD) al een tijdje zichtbaar is. “Steeds vaker nemen mensen de fiets om naar de festivalweide af te zakken”, reageert hij. “Op zich is dat heel positief, maar de parkings moeten het wel aankunnen, natuurlijk.” Dit laatste capaciteitsprobleem bleek zich vooral rond 16.30 uur voor te doen. Zo waren er deze keer ellenlange files aan enkele fietsenparkings. “Dat hebben we nog nooit meegemaakt”, reageerde bezoeker Christel. “We komen al zo lang met de fiets naar de weide, maar nu konden ze het duidelijk niet aan. Er waren niet alleen te weinig medewerkers, er waren ook te weinig nadars om de fietsen in te plaatsen.” (lees verder onder de foto)

De fietsenparkings stonden behoorlijk vol.

Een exact aantal fietsende festivalgangers kan onmogelijk worden berekend. Want naast de vele fietsers op de officiële fietsenparkings, stonden er bijna op elke vrij plekje in Werchter fietsen gestald. Dat wordt nog spannend om na het concert van Bruce Springsteen de eigen fiets terug te vinden.

© jct