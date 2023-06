Blinken en Qin hadden “openhartige” en “constructieve” gesprekken in China

Blinken heeft volgens het ministerie een aantal twistappels in de relaties met China aangesneden, maar ook een aantal domeinen waarop Washington en Peking zouden kunnen samenwerken. In het urenlange gesprek verdedigde de minister naar verluidt “een visie voor een wereld die vrij en open is en de op regels gebaseerde internationale orde handhaaft”.

Blinken heeft Qin nu uitgenodigd om een tegenbezoek te brengen aan Washington. Daarvoor wordt momenteel een geschikte datum gezocht, luidt het in Amerikaanse kringen.

Het is de eerste keer dat Blinken als buitenlandminister China bezoekt. Het bezoek was oorspronkelijk voor februari gepland, maar de Amerikaan zei in laatste instantie af na het incident met de zogenaamde spionageballon. Ook maandag heeft Blinken nog contacten met belangrijke regeringsvertegenwoordigers. Er wordt ook gespeculeerd of hij een ontmoeting zal hebben met president Xi Jinping, maar een bevestiging is er niet.

“Taiwan grootste gevaar”

Minister Qin Gang van zijn kant verklaarde na afloop van het gesprek dat Taiwan “het grootste gevaar” in de relaties met de VS is. “De kwestie van Taiwan is een fundamentele kwestie voor de primordiale belangen van China en het belangrijkste thema in de relaties met de Verenigde Staten, en het grootste gevaar” voor die relaties, zo verklaarde Qin aan Blinken, volgens staatszender CCTV.

De relaties tussen de VS en China zitten op een dieptepunt. Er is niet enkel de toegenomen Chinese assertiviteit tegenover Taiwan, maar daarnaast ook de Chinese houding in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne en de aanslepende handelsconflicten.