Ondanks verbod gaat ‘Trans Pride Parade’ in Istanboel toch door

In de Turkse stad Istanboel hebben actievoerders ondanks een verbod zondag toch geprotesteerd tegen de discriminatie van transgenders. De politie probeerde het protest, de ‘Trans Pride Parade’, op het Taksimplein op te breken met wegversperringen en zette het centrum af. Ook de metroverbindingen werden onderbroken. Activistenvereniging Kaos GL sprak daarnaast over “aanvallen” van de politie op demonstranten.

Davut Gül, de gouverneur van Istanbul, kondigde vrijdag in een tweet al aan dat hij geen evenementen zou laten plaatsvinden “die onze familie-instelling in gevaar brengen”. Ook in andere Turkse steden werden demonstraties en evenementen in het kader van de Pride verboden.

De Pride Month, elk jaar in juni, heeft als doel personen uit de LGBTQIA+-gemeenschap zichtbaarder te maken, maar ook de afgelopen jaren ondervonden organisatoren problemen in Turkije. Zo heeft ook de Turkse regering, onder de huidige president Recep Tayyip Erdogan, zich al herhaaldelijk uitgesproken tegen de gemeenschap.

