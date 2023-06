Na verkeerschaos rond weide van Werchter: “We hebben bijgestuurd, uittocht zondag zou beter moeten verlopen”

Werchter Boutique en TW Classic-organisator Live Nation heeft lessen getrokken uit het geblokkeerde verkeer van zaterdag. Voor en na Werchter Boutique zat het autoverkeer rond de weide in Rotselaar volledig vast. “We hebben meer uitgespreid vandaag, werken meer in de diepte”, vertelt woordvoerster Nele Bigaré.

Het grootste probleem met de in- en uittocht zaterdag was dat mensen te veel op eigen houtje naar het festivalterrein waren gereden. De aanwijzingen voor parkings waren ofwel niet genoeg gekend, ofwel niet goed aangegeven. Dat heeft Live Nation voor TW Classic zondag verbeterd.

“We hebben teams dieper gestuurd, die automobilisten vroeger al de juiste weg uit kunnen sturen”, zegt Bigaré. “Op die manier moeten de bestuurders al sneller op het juiste pad gezet worden, met minder opstropping tot gevolg.” Op die manier zou de uittocht zondagavond ook beter moeten verlopen. “Mensen hadden hun auto’s gewoon een beetje overal gezet, waardoor er zaterdagavond tegengestelde verkeersstromen waren met voetgangers op plaatsen waar die niet hadden moeten zijn. Bij het aankomen waren er vandaag/zondag geen problemen, normaal gezien zou er vanavond dan ook geen hinder mogen zijn.”

Over de problemen die fietsers ondervonden zondagmiddag, kan Bigaré weinig kwijt. “Er waren inderdaad veel fietsen, wat uiteraard goed is, maar van lange wachtrijen hebben wij geen meldingen gekregen.”

Bij busmaatschappij De Lijn zijn er geen veranderingen vergeleken met zaterdag. “De politie was gisteren/zaterdag aanwezig om onze bussen voorrang te geven, zodat ze snel konden vertrekken”, laat De Lijn weten. Desondanks waren er ook meldingen van lange wachttijden aan de bushaltes. “Nu is de regeling dezelfde. Als er toch nog gelijkaardige hinder is, zullen we onze plannen moeten herbekijken met het oog op de komende weekends”, aldus de Vlaamse vervoersmaatschappij.