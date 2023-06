Tegen Oostenrijk konden de Rode Duivels niet winnen, sinds 2012 pas de zesde keer in 21 WK- en EK-kwalificatiewedstrijden in eigen huis. Er is evenwel geen reden tot paniek met het oog op Estland. Zolang we Thibaut Courtois en Romelu Lukaku maar hebben. In de moeilijkere wedstrijden, zoals tegen Oostenrijk, zijn ook Amadou Onana en Kevin De Bruyne onmisbaar.